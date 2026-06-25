Videók :: 2026. június 25. 18:27 ::

Dúró Dóra eltűnhet a parlamentből? - Magyar Péter korlátozza a szabad választásokat

Magyar Péter 12 évben (vagy most már akár 8) korlátozná az országgyűlési képviselői ciklusokat.

Dúró Dórával arról beszélgettek a The Fair Rightban, hogy egy ilyen szabály nem a korrupciót szüntetné meg, hanem tapasztalt képviselőket tolna ki a parlamentből. A szakértelem, a politikai rutin és az intézményi tudás eltűnne a törvényhozásból, miközben a valódi befolyás könnyen átcsúszhatna a háttéremberek, tanácsadók, lobbisták és civil szervezetek kezébe.

Ha valaki korrupt, azt ki kell vizsgálni, bizonyítani kell, és felelősségre kell vonni. De kollektíven kiszorítani képviselőket csak azért, mert régóta vannak a parlamentben, nem megtisztulás, hanem politikai pályarendezés.

Tényleg a Tisza és Magyar Péter dönt arról, kire szavazhat a magyar ember?

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