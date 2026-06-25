Anyaország :: 2026. június 25. 16:56 ::

Magyar Péter azt állítja, a rákosista ellenzéklenullázó ötlete a legnépszerűbb, sőt még rajta is túltesz a plebs

Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak - közölte a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményezők 95 százaléka támogatja a javaslatot, 5 százalékuknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. /Frissülő hír./



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Magyar Péter azt mondta: a megkapott üzenetek több mint 40 százaléka konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése - ismertette.

Az országgyűlési mandátumkorláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. Van néhány kritikus vélemény, amelyek megfogalmazói aggódnak, hogy a korlátozással csökken a tapasztalat szerepe - mondta a miniszterelnök.

Közölte: a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezésre létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten.

Frissítések: állandó testkamerát a politikusokra!

Elsöprő többség támogatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását a javaslatról szóló társadalmi egyeztetésen - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón.

A kormányfő elmondta: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló, június 30-ig tartó társadalmi egyeztetésen már sok ezer észrevétel érkezett.

Ezek elsöprő többsége támogató jellegű, fontosnak tartja a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását - hangsúlyozta.

Hozzátette: egyes észrevételek a hivatal hatáskörének további szigorítását tartják indokoltnak a politikusok rokonaira, barátaira vonatkozóan. Megjegyezte: egyesek "állandó testkamera felszerelését" javasolják politikusokra, és közzétennék a felvételeket is.

Jelezte azt is: a hivatal által feltárt bűncselekményekről, nyomozásokról folyamatos tájékoztatást kérnének az emberek, és nagyon gyors eredményeket szorgalmaznak; sokan tesznek javaslatot a hivatal kapcsán a jogállami garanciarendszerek erősítésére, mások viszont a garanciarendszer teljes mellőzését szorgalmazzák.

A miniszterelnök hangsúlyozta: büszkék arra, hogy van valódi társadalmi egyeztetés, ugyanakkor hallja, hogy egyesek rövidnek, sarkosnak, nem eléggé megindokoltnak tartják a társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatokat. Úgy értékelt: az egyeztetési folyamat és a változás is gyors, rövid, önkorlátozó és pontos. "Nincs mismásolás, nincs félrebeszélés" - tette hozzá.

Napi cosa nostrázás

A "magyar Cosa Nostra" bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél - mondta Magyar. Arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét ezen szereplőktől; ha nem képes erre, vagy ezt nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.

A kormányfő felidézte, hogy a legfőbb ügyész tájékoztatást ígért az úgynevezett aranykonvoj ügyében, és zajlanak a gyanúsítotti kihallgatások. Információi szerint több hete utasította az egyik ügyészi szerv a másikat konkrét nevekkel, konkrét gyanúsítotti meghallgatásokra.

Érdemes lenne - amint lehetőség van rá - a magyar embereket tájékoztatni, hogy ezek megtörténtek-e, ha pedig nem, akkor miért nem történtek meg - tette hozzá.

Nem véletlen a nyomozó főügyészség vezetőjének távozása sem, súlyos belső konfliktusok vannak az ügyészségen belül - jegyezte meg.

A "magyar Cosa Nostra" bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél. Arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét ezen szereplőktől. Ha erre nem képes, vagy nem akarja, akkor távozzon a hivatalából - mondta Magyar Péter.

Jöhetnek a "különösen alkotmányos védelmet igénylő kisebbségek" jogai

Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre - állította Magyar Péter.

"Magyarország új alkotmánya nem úgy fog megszületni, ahogy Gulyás Gergely és Szájer József Orbán Viktorral kiegészülve egy tableten megírta" - fogalmazott a kormányfő, aki szerint az új alkotmányt nem néhány politikus fogja zárt ajtók mögött megírni.

Közölte: a következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében.

Jelezte: keresik annak a módját is, hogy a magyar állampolgárok minél többen közvetlenül is bekapcsolódhassanak ebbe a folyamatba. Hozzátette: az elkészült koncepcióról országos társadalmi párbeszédet indítanak, azt szeretnék, hogy minden magyar ember elmondhassa, milyen országban szeretne élni, milyen államot szeretne majd hagyni a gyermekeire.

A széles körű társadalmi vita, egyeztetés után az Országgyűlés dönt majd az alkotmány elfogadásáról, a végső szót pedig a magyar emberek fogják elmondani egy népszavazáson - erősítette meg.

(MTI nyomán)

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