Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy 28 éves terhes nőt ölt meg az a férfi, akit mind a horvát, mind a szlovén rendőrség nagy erőkkel keres. A muraszerdahelyi gyilkossággal kapcsolatban újabb, hátborzongató részletek derültek ki – írja a Zaol.
A horvátországi településen, közel a zalai határhoz egy háromgyerekes fiatal anyukát lőtt le egy feldühödött férfi. A muraszerdahelyi gyilkosság gyanúsítottjával szemben hajtóvadászatot indítottak.
Tegnap este 21 óra körül a szlovén–horvát határ mellett fekvő Muraszerdahelyen egy 40 éves férfi, Josip Orsus lőfegyverrel rátámadt egy 28 és egy 29 éves nőre. A családi házban elkövetett támadás során mindkét áldozatot megsebesítette, majd a helyszínről elmenekült. Orsusnak ezt az éjszakát követően, azaz péntek reggel kellett volna börtönbe vonulnia.
A horvát sajtó értesülései szerint a lövöldözés Muraszerdahely egy főleg "romák" lakta részén történt. A tragédiát egy családi veszekedés előzte meg, amelyre még a szomszédok is felkapták a fejüket. Az index.hr beszámolója alapján a vita központi témája a terhes nő jövőbeli abortusza volt. A dühös férfi ezt követően elhagyta a lakást és az autóhoz sietett, mondván: hoz be édességet a járműből. Azonban egy megtöltött fegyverrel tért vissza.
Josip Orsus (feltűnően hasonlít az Orsós Józsefre... – a szerk.) összesen 4 lövést adott le. A háromgyerekes Vanessát fejbe lőtte, aki azonnal életét vesztette.
Az egyik helyszínen lévő fiatalnak sikerült elmenekülnie, és Vanessa testvérét is magával ráncigálta, nehogy megsérüljön. A szintén helyszínen lévő 29 esztendős nő már nem volt ilyen szerencsés, őt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Júliusban családon belüli erőszakról érkezett bejelentés. Az áldozatot kiskorú gyermekeivel együtt azonnal biztonságba helyezték egy muraközi menedékházban. A veszély mértékének felmérése után – tekintettel arra, hogy fennállt a lehetősége, hogy az elkövető megtudja a tartózkodási helyüket – a családot rövid időn belül egy másik, a megyén kívül található menedékházba szállították – fogalmazott a Hrvatski zavod za socijalni rad (HZSR), azaz a Horvát Szociális Gondozási Intézet.
Ezt a nyári esetet követően az anyuka végül úgy döntött, hogy inkább mégis visszamegy a férfihoz, akinek korábban már több alkalommal is meggyűlt a baja a törvénnyel.
A tegnapi tragikus esemény után az elhunyt három kiskorú gyermeke ideiglenesen egy családtaghoz került. A körülményekre való tekintettel a gyermekeknek mihamarabbi segítséget nyújt a HZSR. Egyebek mellett biztosítják a kiskorúak elhelyezést.
Ahogy korábban is kiemeltük, nem kizárt, hogy a gyilkos felbukkan Magyarország területén is menekülése közben. Amennyiben a feltételezett elkövetőt felismerik, haladéktalanul értesítsék bármely rendőri szervet! – figyelmeztet a megyei lap.