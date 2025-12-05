Cigánybűnözés, Elcsatolt részek :: 2025. december 5. 22:47 ::

Abortusz fejlövéssel - így rendezte tervezett börtönbe vonulása előtt a családi vitát Vanessával ez a muraszerdahelyi cigány

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy 28 éves terhes nőt ölt meg az a férfi, akit mind a horvát, mind a szlovén rendőrség nagy erőkkel keres. A muraszerdahelyi gyilkossággal kapcsolatban újabb, hátborzongató részletek derültek ki – írja a Zaol.

A horvátországi településen, közel a zalai határhoz egy háromgyerekes fiatal anyukát lőtt le egy feldühödött férfi. A muraszerdahelyi gyilkosság gyanúsítottjával szemben hajtóvadászatot indítottak.

Tegnap este 21 óra körül a szlovén–horvát határ mellett fekvő Muraszerdahelyen egy 40 éves férfi, Josip Orsus lőfegyverrel rátámadt egy 28 és egy 29 éves nőre. A családi házban elkövetett támadás során mindkét áldozatot megsebesítette, majd a helyszínről elmenekült. Orsusnak ezt az éjszakát követően, azaz péntek reggel kellett volna börtönbe vonulnia.



Fotö: Vjeran Zganec Rogulja / Pixsell

horvát sajtó értesülései szerint a lövöldözés Muraszerdahely egy főleg "romák" lakta részén történt. A tragédiát egy családi veszekedés előzte meg, amelyre még a szomszédok is felkapták a fejüket. Az index.hr beszámolója alapján a vita központi témája a terhes nő jövőbeli abortusza volt. A dühös férfi ezt követően elhagyta a lakást és az autóhoz sietett, mondván: hoz be édességet a járműből. Azonban egy megtöltött fegyverrel tért vissza.

Josip Orsus (feltűnően hasonlít az Orsós Józsefre... – a szerk.) összesen 4 lövést adott le. A háromgyerekes Vanessát fejbe lőtte, aki azonnal életét vesztette.

Az egyik helyszínen lévő fiatalnak sikerült elmenekülnie, és Vanessa testvérét is magával ráncigálta, nehogy megsérüljön. A szintén helyszínen lévő 29 esztendős nő már nem volt ilyen szerencsés, őt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.



Fotö: Vjeran Zganec Rogulja / Pixsell

Júliusban családon belüli erőszakról érkezett bejelentés. Az áldozatot kiskorú gyermekeivel együtt azonnal biztonságba helyezték egy muraközi menedékházban. A veszély mértékének felmérése után – tekintettel arra, hogy fennállt a lehetősége, hogy az elkövető megtudja a tartózkodási helyüket – a családot rövid időn belül egy másik, a megyén kívül található menedékházba szállították – fogalmazott a Hrvatski zavod za socijalni rad ( HZSR ), azaz a Horvát Szociális Gondozási Intézet.

Ezt a nyári esetet követően az anyuka végül úgy döntött, hogy inkább mégis visszamegy a férfihoz, akinek korábban már több alkalommal is meggyűlt a baja a törvénnyel.

A tegnapi tragikus esemény után az elhunyt három kiskorú gyermeke ideiglenesen egy családtaghoz került. A körülményekre való tekintettel a gyermekeknek mihamarabbi segítséget nyújt a HZSR. Egyebek mellett biztosítják a kiskorúak elhelyezést.

Ahogy korábban is kiemeltük, nem kizárt, hogy a gyilkos felbukkan Magyarország területén is menekülése közben. Amennyiben a feltételezett elkövetőt felismerik, haladéktalanul értesítsék bármely rendőri szervet! – figyelmeztet a megyei lap.