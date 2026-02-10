Cigánybűnözés, LMBTQP+ :: 2026. február 10. 09:50 ::

Saját kiskorú lányát is molesztálta egy miskolci erőforrás

A Miskolci Járási Ügyészség szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki saját és a velük élő család kiskorú lányát is molesztálta - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-vel.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott 2019-ben többször is szexuálisan közeledett lányához miskolci lakásukban, miután a kiskorú betöltötte tizenkettedik életévét. A kislány tizennegyedik születésnapja után a zaklatás hetente többször is megtörtént, és bár a lány igyekezett ellökni magától az apját, a férfi ezzel nem törődött.

A lány 2024 májusában számolt be a történésekről az osztályfőnökének, aki értesítette a hatóságokat.

Kiderült az is, hogy a vádlott a 2015-ben hozzájuk költöző család tizenhárom éves lányát is rendszeresen zaklatta, naponta többször is ruhán keresztül megfogta intim testrészeit, szexuális tartalmú kijelentéseket tett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett indítványozta a férfi végleges eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben tizennyolc évesnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba - áll a közleményben.