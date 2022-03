Külföld :: 2022. március 1. 07:23 ::

Hétfőn éjjel is folytatódott Kijev és Harkov ostroma - 60 km hosszú katonai járműoszlop tart a főváros felé

Az orosz hadsereg Ukrajna elleni háborújában hétfőn éjjel is folytatta a főváros, Kijev és a keleti Harkov ostromát, még ha kisebb intenzitással is, mint napközben, valamint műholdképek tanúsága szerint egy több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai járműoszlop tart Kijev felé - jelentették hírügynökségek. /Frissülő cikk./





Fotó: Maxar Technologies / Reuters

Harkovban az orosz katonák felrobbantottak több transzformátort, emiatt áramkimaradás és vízhiány keletkezett sok lakásban - közölte Ihor Terehov polgármester. Napközben az orosz erők Grad típusú rakéta-sorozatvetőkkel lőtték a várost, már akkor több tucatnyi civil meghalt és több száz megsebesült.

Az ukrán állami média jelentette, hogy a déli Herszon város ostroma is elkezdődött, és az orosz szakadárok elfoglalták Nyikolajevka várost a donyecki régióban.

A műholdképeket készítő Maxar Technologies amerikai cég közölte, hogy egy 64 kilométer hosszú, meglehetősen elnyújtott orosz katonai konvoj halad Kijevhez észak felől. A Maxarnál ukrajnai támadásra készülő szárazföldi erőket és támadó helikoptereket is láttak műholdképeken Fehéroroszország déli részén.

Kuleba: Washington még több szankciót és még több fegyvert ígért

Antony Blinken amerikai külügyminiszter még több Moszkva-ellenes szankciót és Ukrajnának szállítandó még több fegyvert ígért ukrán hivatali kollégájának, Dmitro Kulebának hétfő esti telefonbeszélgetésükben utóbbi elmondása szerint.

Az Egyesült Államok nyugati szövetségeseivel együtt már számos büntetőintézkedést bevezetett Oroszország ellen amiatt, hogy megtámadta Ukrajnát, valamint jelentős fegyversegélyt nyújtott utóbbinak tavaly ősszel, majd decemberben, most pénteken pedig Joe Biden elnök utasította a külügyminisztériumot, hogy az amerikai készletekből adjanak át Ukrajnának további 350 millió dollár értékű fegyvert.

Washington viszont visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kérését, hogy az Egyesült Államok létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében, ezzel megvédve Ukrajnát az orosz légitámadásoktól. Washington szerint ez nagyon veszélyes volna, mert ezáltal az Egyesült Államok kerülne nyílt konfrontációba Oroszországgal, hiszen az intézkedést az amerikai erőknek ki is kellene kényszeríteniük. A kérés visszautasításáról Jen Psaki fehér házi szóvivő tájékoztatta az újságírókat.

Zelenszkij a Facebookon egy videóüzenetben azt is kérte hétfőn este a világ összes országától, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás, de különösen Harkov ostroma miatt tiltsanak ki repülőtereikről minden orosz repülőgépet, kikötőikből pedig minden orosz hajót, sőt fontolják meg, hogy egész légterükből kitiltják az orosz gépeket. Az elnök nem részletezte, hogy hogyan képzeli el mindezt, a repüléstilalmakat szerinte ki lehet kényszeríteni - jegyezte meg a Reuters hírügynökség.

Zelenszkij ezenkívül háborús bűncselekmények elkövetésével vádolta meg Oroszországot, és kijelentette, hogy ezért nemzetközi bíróság elé kellene állítani. Panaszkodott arra, hogy az orosz hadsereg aközben is folytatta a bombázást Ukrajnában, hogy folytak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán-fehérorosz határon.

Egy magas rangú amerikai védelmi tisztségviselő azt mondta hétfőn a Reuters szerint, hogy az Egyesült Államok nem lát semmilyen orosz katonai intézkedést azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette vasárnap: különleges szolgálati mód bevezetését rendelte el a hadsereg elrettentő erőinél. Több volt amerikai tisztségviselő és szakértő azonban figyelmeztet, hogy hiba volna Putyin bejelentését figyelemelterelésnek vagy nagyotmondásnak tekinteni, mert ha sarokba szorítva érzi magát, akkor ez valódi fenyegetéssé válhat.

Macron óvatosságra és visszafogottságra kérte a francia hadsereget

Emmanuel Macron francia elnök a hadseregnek szóló hétfő esti üzenetében azt írta: számít a testület "fokozott óvatosságára" és "kellő visszafogottságára", ha esetleg belekeveredne az orosz-ukrán konfliktusba.

"Tudom, hogy számíthatok arra: feladataik végrehajtása során fokozott óvatosságot és az esetleges beavatkozásokkor kellő visszafogottságot tanúsítanak" - írta a levélben, amelynek részleteit az elnöki hivatal tette közzé.

Emmanuel Macron az Ukrajna ellen csütörtökön elindított orosz inváziót "a Szovjetunió vége óta az orosz rezsim legsúlyosabb és leggátlástalanabb hatalmi megnyilvánulásának" nevezte, emlékeztetve arra, hogy a francia erőknek "rendszeresen voltak súrlódásai az orosz reguláris és irreguláris erőkkel" az Atlanti-óceánon, a Közel-Keleten, a Földközi-tengeren és Afrikában. Arra is emlékeztetett, hogy az orosz államfő a minap különleges készültséget rendelt el az orosz elrettentő erőknél.

"Az orosz rezsim az erőt vállaltan a véleménynyilvánítás módjaként használja a nemzetközi kapcsolataiban, akkor is, ha senki nem fenyegette vagy támadta meg. Most ismét a katonai agresszióhoz nyúlt Ukrajnával szemben, és Ukrajnán keresztül a szabadság, a szuverenitás, a jog, az adott szó és a demokrácia elvei ellen, amelyeket Európa és szövetségesei képviselnek" - fogalmazott a közlemény szerint Emmanuel Macron.

"Ebben a nagyon feszült helyzetben Franciaország ismét számíthat a hadseregére" - fogalmazott az államfő, aki kifejezte "bizalmát és háláját" a francia katonák elkötelezettsége iránt.

Hetven ukrán katona halt meg Szumiban

A Szumi régióban található Ahtirka városában összesen 70 ukrán katona vesztette életét egy orosz tüzérségi támadás következtében – közölte Dmitro Zsivickij, Szumi regionális vezetője.

Zsivickij tájékoztatása szerint egy katonai központot támadtak meg, jelenleg is tart a holttestek kiemelése a romok közül. Sok orosz katona is életét vesztette, az orosz holttesteket a Vöröskereszt munkatársai szállítják haza – jelentette az Unian.

Putyin mentális állapotáról is szó volt egy amerikai megbeszélésen

Az Egyesült Államokban tartott tárgyaláson, amelyen Oroszország Ukrajna elleni agressziójáról volt szó, az egyik téma Putyin mentális állapota volt – számolt be az Unian.

A megbeszélések alatt kérdések merültek fel Vlagyimir Putyin orosz elnök mentális állapotával kapcsolatban, de a kormányzat képviselői nem adtak egyértelmű válaszokat az amerikai sajtó szerint.

Chuck Grassley szenátor, aki jelen volt a szenátusi tájékoztatón, megerősítette, hogy tényleg téma volt Putyin mentális állapota, de nem kívánta részletezni az elhangzottakat. Közölte ugyanakkor, hogy a tájékoztatás ellenére személyesen aggódik Putyin elmeállapota miatt.

Brit belügyminiszter: százezer ukrán telepedhet le Nagy-Britanniában családegyesítés révén

A brit belügyminiszter szerint százezer ukrán állampolgár telepedhet le Nagy-Britanniában családegyesítés révén.

Priti Patel a londoni alsóháznak küldött, a tárca által hétfő este ismertetett tájékoztatásában közölte: a brit kormány minden brit állampolgárnak, és mindenki másnak is, aki törvényesen telepedett le Nagy-Britanniában, lehetőséget nyújt arra, hogy Ukrajnában élő közvetlen hozzátartozóit Nagy-Britanniába hozassa.

Patel szerint ez az intézkedés önmagában százezer ukrán állampolgárnak teszi lehetővé, hogy menedékre leljen, munkát vállalhasson és igénybe vehesse a közszolgáltatásokat Nagy-Britanniában.

A brit belügyminiszter közölte: a kormány lehetővé tette azt is, hogy a brit állampolgárok Ukrajnában élő közvetlen rokonai, akiknek vízumra van szükségük a nagy-britanniai beutazáshoz, az ukrajnai Lvivben kialakított ideiglenes elfogadóhelyen, illetve a Magyarországon, Lengyelországban, Moldovában és Romániában működő brit vízumosztályokon is beadhatják Nagy-Britanniába szóló vízumkérelmüket.

Priti Patel tájékoztatása szerint a brit kormány az elmúlt hetekben feldolgozó stábok "özönét" irányította át ezekre a helyszínekre, és a vízumkérelmek elbírálása néhány óra alatt megtörténik.

A brit belügyminiszter hozzátette: a brit kormány az érintett ukrán állampolgárok esetében enyhítette a bevándorlási törvényben előírt angol nyelvismereti követelményeket és a letelepedéshez szükséges javadalmazási minimumot is.

Priti Patel tájékoztatója szerint ha egyes brit állampolgárok ukrajnai családtagjai nem felelnek meg a szokásos jogosultsági követelményeknek - de a biztonsági ellenőrzésen átmennek -, a brit belügyminisztérium vízum- és bevándorlási osztálya az érvényes bevándorlási szabályok figyelmen kívül hagyásával tizenkét hónapra szóló nagy-britanniai tartózkodási engedélyt állít ki nekik.

A brit kormány mindemellett legalább 2022 decemberéig meghosszabbítja azoknak az ukránoknak a tartózkodási engedélyét, akik átmeneti munkavállalási engedéllyel dolgoznak a brit gazdaság bizonyos szektoraiban.

A brit EU-tagság megszűnése után a brit kormány új bevándorlási szabályozást honosított meg, amely főleg a szakképzettség és az angol nyelvtudás alapján pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a külföldiek nagy-britanniai letelepedési és munkavállalási kérelmeinek elbírálásához, függetlenül attól, hogy a kérelmezők az Európai Unióból vagy máshonnan érkeznek.

Kanada nem vesz olajat Oroszországtól, és fegyvert szállít Ukrajnának

Kanada egyelőre nem vesz több kőolajat Oroszországtól az Ukrajna elleni háborúja miatt, viszont harckocsi-elhárító fegyverrendszereket és ezekhez modern lőszereket szállít Ukrajnának - jelentette be hétfőn Justin Trudeau kanadai miniszterelnök.

Trudeau indoklása szerint azért az olajimport leállítását választotta a kormány, mert ebből van az egyik legjelentősebb bevétele Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és oligarcháinak. Az orosz szövetségi bevételek több mint egyharmada a kőolajexportból származik, és bár Kanada az utóbbi években már nagyon kevés orosz olajat vásárolt, ez az intézkedés szerinte hatásos lesz.

Viszont az észak-amerikai ország további fegyvereket fog szállítani Ukrajnának "az orosz hadsereggel szembeni hősies küzdelméhez" - mondta újságírók előtt Ottawában. A kanadai médiahatóságnak pedig meg kellene fontolnia, hogy az RT orosz állami tévét kivegyék a médiakínálatból az országban - tette hozzá a kormányfő.

Anita Anand kanadai védelmi miniszter utána elmondta, hogy száz Carl Gustaf márkájú harckocsi-elhárító fegyverről és kétezer hozzávaló rakétáról van szó, amelyeket a lehető leggyorsabban leszállítanak.

Az Egyesült Államok kiutasít egy tucat orosz diplomatát

Az Egyesült Államok kiutasít tizenkét orosz diplomatát biztonsági megfontolásból. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-nagykövete hétfőn újságíróknak számolt be arról, hogy az érintett diplomatáknak március 7-ig kell elhagyniuk az Egyesült Államokat. Kijelentette, hogy Oroszország válaszolni fog a lépésre, mert ez a diplomáciai gyakorlat.

Nyebenzja az ügyet felvetette a világszervezet Biztonsági Tanácsában (BT) az ukrajnai humanitárius helyzetre tekintettel összehívott tanácskozáson is. Az orosz diplomata az Egyesült Államok ellenséges intézkedésének minősítette a történteket mondván, az amerikai vezetés ezzel megsértette kötelességeit az ENSZ New York-i székhelyének házigazdájaként, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezményeket is.

Richard Mills, az Egyesült Államok helyettes ENSZ-képviselője azzal válaszolt, hogy a távozásra felszólított diplomaták e státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységekben vettek részt.

"Felkérték őket a távozásra, így többé nem árthatnak a fogadó állam nemzetbiztonságának" - mondta Mills, hozzátéve, hogy a döntés az ENSZ székhelyére vonatkozó egyezménnyel összhangban született.

Olivia Dalton, az amerikai ENSZ-misszió szóvivője az érintett orosz diplomatákat "hírszerzési ügynökökként" jellemezte, akik az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve káros tevékenységet végeztek, vagyis "kémkedtek". "A lépés már több hónapja érett" - fűzte hozzá a szóvivő.

Zeman engedélyezné, hogy cseh állampolgárok Ukrajnába mehessenek harcolni

Milos Zeman cseh államfő a szóvivője szerint pozitívan viszonyul ahhoz a lehetőséghez, hogy cseh állampolgárok törvényes kivételt kaphassanak, és Ukrajnába utazhassanak harcolni. Zeman a kérdést csütörtökön megvitatja Petr Fiala kormányfővel és kikéri a védelmi, a belügyi és a külügyi tárca véleményét is - közölte Jirí Ovcácek elnöki szóvivő hétfőn a CTK hírügynökséggel.

Jakub Janda, az Európai Értékek nevű agytröszt igazgatója szerint már több száz cseh állampolgár jelezte, hogy szeretne Ukrajnába menni, és ott az oroszok ellen harcolni. Janda felszólította az érdeklődőket, hogy a közös fellépés érdekében vetessék nyilvántartásba magukat.

Csehországban törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre csakia elnöki engedély alapján van lehetőség. Vezető cseh politikusok most azt mérlegelik, hogy Ukrajna esetében módosítanák a jogszabályt - jegyezte meg a hírügynökség.

"Elvileg az államfő kedvezően viszonyul ehhez az ügyhöz" - mondta Jirí Ovcácek a CTK-nak.

Az Európai Értékek intézet már kidolgozta az érdeklődők számára azt a kérvényjavaslatot is, amellyel az állampolgárok az elnökhöz fordulhatnának. A cseh hatóságoknak egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy állampolgáraik engedély nélkül bekapcsolódtak volna az ukrajnai harcokba. A múltban néhány olyan eset is volt, amikor csehek engedély nélkül az orosz szakadárok oldalán harcoltak Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte, hogy Ukrajna "nemzetközi alakulatot" hoz létre azoknak a külföldi önkénteseknek, akik szeretnének részt venni az oroszok elleni harcokban. "Ez lesz a legfontosabb bizonyítéka annak, hogy támogatják országunkat" - tette hozzá. A tájékoztatás szerint az érdeklődőknek az országukban lévő ukrán nagykövetségen kell jelezniük csatlakozási szándékukat.

A dánok tették lehetővé elsőként, hogy állampolgáraik csatlakozhassanak az Ukrajnában zajló háborúhoz. Ezt maga Mette Frederiksen miniszterelnök jelentette be vasárnap, nem sokkal azután, hogy az ukrán kormány segítséget kért. Frederiksen azt mondta, hogy ezt a döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Kiemelte, hogy ez minden Dániában élő ukránra, és azokra is vonatkozik, akik úgy érzik, hogy önkéntesen segíteni akarnak a frontvonalon.

London nevében támogatta Zelenszkij ötletét Liz Truss brit külügyminiszter is. Ben Wallace brit védelmi miniszter azonban hétfőn a BBC-nek bírálta a külügyminiszter előző napi kijelentését, s úgy fogalmazott: "vannak ennél jobb módszerek is" az ukrajnai biztonság támogatására azok számára, akik nem részesültek megfelelő kiképzésben és nem szereztek katonai tapasztalatokat a brit hadseregben.

(MTI - Index nyomán)