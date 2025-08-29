Külföld :: 2025. augusztus 29. 19:05 ::

Meztelenül is mászkálhatnak a hindu szent emberek a nepáli Pasupatinath templomban

A nága szádhuknak, a hinduizmus szent embereinek nem kötelező ruhát viselniük a híres nepáli Pasupatinath templomban - döntött a himalájai ország legfelsőbb bírósága.

A testület szerint évezredes hagyományról van szó.

A magukat Síva hindu istenség tanítványainak tekintő nága szádhuk lemondanak az anyagi világról és minden földi tulajdonukról, így a ruhájukról is. Képviselőik üdvözölték a határozatot, amelyben a bírák elutasították a beadványt arról, hogy tiltsák be a katmandui templomba való belépésüket, mert a meztelenség zavarja a hívőket.

A meztelenség és az obszcenitás nem ugyanaz - indokolta a múlt héten hozott, de ezen a héten közzétett döntését a bíróság, szóvivője, Niradzsán Pandej szerint.

Évente nága szádhuk százai érkeznek Katmanduba Indiából Maha Sivaratri ünnepére, amelyet februárban tartanak a Pasupatinath templomban. Élelmezésüket és útiköltségüket a templom állja. Egyesek ott maradnak és a templom belsejében élnek, a bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy a belépésük megtiltása ellentétes lenne a vallásszabadsággal.

(MTI)