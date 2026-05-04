Publicisztika, Külföld :: 2026. május 4. 21:08 ::

Ítélnek az amerikaiak: történelmi mélyponton az Izrael-bérenc Trump népszerűsége

Trump az amerikai történelem egyik legrosszabb elnöke, ez pedig egyre inkább meglátszik a támogatottságán is. A showman-hozzáállás, háborúk provokálásának sorozata, miközben a „béke elnökének” mondja magát, vagy éppen Izrael teljes körű kiszolgálása érthető módon nem túl pozitívan csapódott le az amerikai társadalomban, ráadásul lassan a saját országával kevesebbet törődik, mint a közel-keleti terrorállammal.



Nincs mire büszkének lenni (fotó: AP)

Ez a nemtörődömség és a háborúskodás növelte az (energia)árakat, inflációt okozott, az amúgy is magas megélhetési költségek tovább nőttek, miközben a pattanásig feszült társadalmi problémákra sem adtak válaszokat.

A háborúkat provokáló, tömeggyilkos államot támogató Trump szavakban ugyan szeret irritálóan nagyképűen fogalmazni, de odahaza recseg-ropog a ház. Egy széles körű kutatás szerint minden területen romlott az elnök megítélése, a lakosság kétharmada szerint tartanak rossz irányba a dolgok az Egyesült Államokban.

A félidős választások előtt mindez nem jó előjel Trumpék számára, akinek népszerűségi mutatója már 37%-ra esett vissza, míg 62%-on áll az elutasítottsága. Fontos megjegyezni azonban, az itthon a Fidesznél vagy a Tiszánál tapasztalható buborék-effektus itt is működik. Trumpot a republikánus szavazók tartják „életben”, ebben a kategóriában 85% a támogatottsága, igaz, akik kifejezetten, erősen állnak mellette, ott ez az arány már csak 45%, míg szeptemberben 53% volt ugyanez.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a független szavazók csupán 25%-a elégedett az elnök munkájával, ez is rekordalacsony eredmény, magyarul Trump „beszorult” a saját támogatói közé.



Trump népszerűségi indexe történelmi mélyponton. Ide vezet a nagyképűség, az ígéretek be nem tartása és Izrael szolgálata

Az elnök MAGA-mozgalmát, ami mára már teljességgel átváltozott Make Israel Great Again-re, a MAGA republikánusai nem meglepő módon 95%-ban támogatják, a nem MAGA-republikánusok körében ez az arány 64%. A Republikánus Párt 66% vallja magát a MAGA támogatójának, ami elnézve az elmúlt időszakot, még mindig érthetetlenül magas, de az olvadás megindult.

Trumpnak a megélhetési kiadások és az infláció kezelésében is magas az elutasítottsága, de 66% nem helyesli az Iránnal való helyzetet, 65% pedig azt, ahogy az elnök a szövetségeseivel bánik. Az amerikaiak többsége szerint tehát hiba volt katonai erőt alkalmazni Irán ellen.

Az amerikai elnök a gazdasággal kapcsolatos kérdésekben sem áll jobban, de az abszolút mélypont talán a bevándorlás problémájának kezelése. A nagy csinnadrattával bejelentett „rendteremtés” valahol elúszott a háborúskodások közepette, így pusztán 40% helyeselte az eddigi irányvonalat.

Ami pedig szintén sokat elárul a helyzetről, az az elnök mentális képességeiben való bizalmatlanság. Az amerikaiak 70%-a (!) szerint nem megbízható és őszinte, kétharmad szerint nem mérlegel alaposan döntéseket, 60% szerint pedig nem elég friss mentálisan ahhoz, hogy elnökként működhessen. 55% szerint fizikailag nem alkalmas a tisztségre, 54% szerint nem erős vezető.



A Trump mentális és fizikai alkalmasságáról alkotott vélemény is rendkívül negatív

Mindegyik mutatóról elmondhatjuk, hogy beszédes adatok, azt pedig, hogy az amerikai társadalom jelentős része átlát Trumpon, a fentebb említett rész bizonyítja. A félidős választások előtt mindez nagyon rossz hír a republikánusoknak, főleg, hogy a független (mivel sajnos csak két párt van, úgy is mondhatjuk, hogy bizonytalan) szavazók körében 20%-kal vezetnek a demokraták a félidős választások előszobájában (2022 áprilisában egyenlően álltak).

Azonban az adatokból kitűnik az is, hogy a gyatra helyzet ellenére sem bíznak feltétlenül a demokratákban, magyarul komoly igény van a társadalmon belül egy harmadik útra. Az amerikaiak 53%-a szerint a Demokrata Párt túl liberális, 49% szerint pedig a republikánusok túl konzervatívak, tehát ideológiai tekintetben is lenne hely egy harmadik erő számára, sokan csak kényszerből szavaznának valamelyik már létező oldalra.

Összességében három kiemelten fontos konzekvenciát érdemes levonni az alapos kutatásból.

1. A keményvonalas MAGA-támogatókon kívül nem túl sokan bíznak Trumpban, így pedig logikusan egyre nagyobb tér jut annak a belső ellenzéknek, amelynek elege van a „Make Israel Great Again” irányvonalból.

2. A társadalom átlát Trumpon, ami jó hír. Nem helyeslik az Irán elleni háborút (a II. világháború idején is ez volt a helyzet, az amerikai zsidóság mégis addig ütötte a vasat, amíg bele nem rángatták Amerikát a háborúba), Marco Rubio külügyminiszter népszerűsége is a béka feneke alatt van 33%-os mutatóval.

3. Az amerikai társadalomban komoly igény van politikai értelemben egy harmadik útvonalra, csak ugye az ismert okok miatt ez ott nem éppen egyszerű (állami szinten még csak-csak, országos szinten a párt bejegyzése, vagy akár a finanszírozás is elképesztően nehéz). Intő jel ez nekünk, magyaroknak is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info