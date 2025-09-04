Külföld :: 2025. szeptember 4. 06:55 ::

Gyorsan nőttek az átlagkeresetek Csehországban

A második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 7,8 százalékkal 49 402 koronára (790 432 forint) emelkedett a havi átlagkereset Csehországban - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal.

A második negyedévben 3583 koronával többet kerestek a csehek, mint egy éve. A 2,4 százalékos inflációval a második negyedévi átlagkereset reálértéke 5,3 százalékkal volt magasabb, mint a múlt év azonos időszakában.

Az első negyedévben az átlagkereset 6,6 százalékkal emelkedett, a reálkeresetek növekedése pedig 5,6 százalékos volt.

Általában érvényes, hogy az alkalmazottak kétharmada az átlagnál kevesebbet, egyharmad pedig az átlagnál többet keresett - mutattak rá a statisztikusok.

A reálkeresetek a tavaly, év elejétől kezdve növekednek, korábban két évig a koronavírus-járvány kiváltotta infláció miatt csökkentek.

A legmagasabb átlagkereset, 87 500 korona, azaz 1,4 millió forint az informatika és a kommunikáció területén volt, ez 12,7 százalékos éves emelkedésnek felel meg. A pénzügyi szektorban az átlagkereset 84 700 korona, azaz 1, 35 millió forint volt. Az építőiparban 11 százalékos bérnövekedés volt, gyorsabb, mint a korábbi időszakokban. A képzettség nélküli fizikai munkások bére átlagosan 5 százalékkal növekedett.

(MTI)