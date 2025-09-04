Külföld :: 2025. szeptember 4. 17:58 ::

Kínai elnök: Peking meg kívánja szilárdítani kapcsolatait Észak-Koreával

Biztosította Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongün észak-koreai vezetőt csütörtökön Pekingben arról, hogy országa "fenntartja, megszilárdítja és fejleszti" kapcsolatait Észak-Koreával, és ez az álláspont "a nemzetközi helyzet alakulásától függetlenül" változatlan marad.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, held talks with Kim Jong-un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, in Beijing on… pic.twitter.com/e5DXDMR3bm September 4, 2025

"Kína és Észak-Korea jó szomszédok, jó barátok és jó bajtársak, akik hagyományos barátságot ápolnak, és ennek a kínai kormány nagy jelentőséget tulajdonít" - hangsúlyozta Hszi a kínai állami média közlése szerint azon a kétoldalú találkozón, amelyet a győzelem napi parádéra Pekingbe érkezett észak-koreai vezetővel folytatott.

A kínai elnök a sajtónak elmondta: arról tárgyaltak, hogy megerősítsék a magas szintű kapcsolatokat és a stratégiai kommunikációt, és szoros együttműködést tartanának fenn minden szinten.

"Kína továbbra is támogatni fogja Észak-Koreát abban, hogy olyan fejlődési utat keressen, amely megfelel a nemzeti viszonyainak, és folyamatosan új távlatokat teremt az észak-koreai szocialista ügy számára" - idéze Hszi Csin-ping szavait az állami média.

Az elnök azt mondta, hogy a példátlan globális kihívásokkal szemben több, egymást követő kezdeményezést javasolt, melyek mindegyike aktív támogatást és pozitív visszajelzést kapott Észak-Koreától.

"A Koreai-félszigetet érintő kérdésekben Kína mindig objektív és pártatlan álláspontot képviselt, és hajlandó tovább erősíteni együttműködését Észak-Koreával, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a félsziget békéjének és stabilitásának fenntartása érdekében" - tette hozzá.

A kínai beszámoló szerint Kim Dzsongün köszönetet mondott a pekingi támogatásért, elismerését fejezte ki Kína pártatlan álláspontja iránt, és biztosította Hszit arról, hogy Phenjan továbbra is határozottan támogatni fogja Pekinget olyan kérdésekben, mint Tajvan, Tibet vagy Hszincsiang.

A sajtó azt is közölte: a találkozó után Kim Dzsongün delegációja a pekingi vasútállomásra érkezett, hogy visszatérjen Észak-Koreába.

Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, left the Great Hall of the People in Beijing after holding talks with Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC)… pic.twitter.com/TKeNLWwHoU September 4, 2025

Ez volt az észak-koreai vezető ötödik hivatalos látogatása Kínában, ahol a héten találkozót folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

🇨🇳🇰🇵BEIJING ( @CNN ) — There it is, the indelible image of the day. Kim Jong Un next to Xi Jinping… Vladimir Putin on Xi’s right. This is Xi conveying Kim Jong Un is an *integral part* of his new world order, one unafraid to challenge the West. pic.twitter.com/69YPALk45d September 3, 2025

(MTI nyomán)