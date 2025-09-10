Külföld :: 2025. szeptember 10. 17:54 ::

Sojgu szerint a Nyugat destabilizálja Boszniát, nem ők

A bosznia-hercegovinai válság a nyugatiak azon tevékenységének következménye, amellyel meg akarják bontani az államalkotó népek érdekegyensúlyát - jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára, amikor szerdán Moszkvában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét.

"Figyelemmel kísérjük a válság alakulását Bosznia-Hercegovinában. A mostani helyzet a nyugatiak azon tevékenységének következménye, amely a három államalkotó nép és Bosznia-Hercegovina két entitásának érdekei közötti egyensúly megbontására irányul" - hangoztatta a volt védelmi miniszter. Feszültnek nevezte a helyzetet a boszniai Szerb Köztársaságban, de kifejezte abbéli reményét, hogy Dodik lépéseinek, amelyeket Moszkva támogat, meglesz az eredményük.

Sojgu közölte, hogy Oroszország jogtalannak tartja a Dodik elleni februári bírósági ítéletet, és úgy tekinti, hogy az kulcsfontosságú eleme annak a kampánynak, amely szerinte a Nyugat számára nemkívánatos vezetők eltávolítására irányul, és amelyet London és Berlin irányít.

A szarajevói bíróság abban találta bűnösnek a boszniai szerb elnököt, hogy nem tartotta be Christian Schmidt boszniai nemzetközi főképviselő döntéseit, ezért egyévi szabadságvesztésre ítélte, valamint hat évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Később a bíróság helyt adott Dodik azon kérelmének, hogy börtönbüntetését pénzbírsággal váltsák fel.

Moszkva és Banja Luka vitatja a boszniai nemzetközi főképviselői hivatal legitimitását.

Augusztus elején a boszniai központi választási bizottság úgy döntött, hogy visszavonja Dodik mandátumát, majd november 23-ára előrehozott elnökválasztást írt ki a Szerb Köztársaságban. Dodik rögtön bejelentette, hogy ő és a kormánypárt (Független Szociáldemokraták Szövetsége) tagjai nem vesznek részt a választáson.

Szinte egy időben a választási bizottság döntésével a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje megszavazta, hogy október 25-én népszavazást tartsanak Dodik támogatásáról.

Sojgu elmondta, hogy vendégével részeletesen megvitatta a referendum, valamint a szerbiai belpolitikai válság kérdéseit is.

Dodikkal, aki korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a boszniai Szerb Köztársaság kikiáltja függetlenségét, ha a külső nyomás fokozódik rá, kedden Szergej Lavrov külügyminiszter is találkozott az orosz fővárosban.

(MTI)