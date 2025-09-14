Külföld :: 2025. szeptember 14. 07:54 ::

Döntött Trump, újabb nagyvárosban vetik be a Nemzeti Gárdát

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy a bűnözés elleni küzdelem részeként Nemzeti Gárda-katonákat küld Memphisbe – írja az ABC News nyomán az Index.

Az Egyesült Államok elnöke egy műsorban nyilatkozta azt, hogy „Memphis mélyen aggódik, de meg fogják oldani a problémát, ahogy Washingtonban is tették”. Kijelentette, amennyiben szükséges, a hadsereget is bevonják a Tennessee állambeli városban.

„Hálás vagyok az elnök rendíthetetlen támogatásáért és elkötelezettségéért, hogy minden szükséges erőforrást biztosít a memphisiek szolgálatához, és várom, hogy a helyi tisztviselőkkel és a bűnüldöző szervekkel együttműködve továbbra is eredményeket érjünk el” – közölte péntek délután Bill Lee, Tennessee állam republikánus kormányzója.

Paul Young, Memphis demokrata polgármestere szintén péntek délután egy sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a Nemzeti Gárdát beküldik a városba, de a demokrata politikus hozzátette, hogy ő ezt nem kérte. Trump azonban úgy nyilatkozott, hogy szerinte „a polgármester boldog”.

A városvezető szerint a Nemzeti Gárdára azért sincsen szükség, mert idén szeptember 11-ig mintegy 30 ezer bűncselekményt jegyeztek fel a városban, ami 44 százalékos visszaesés az előző évhez képest. A gyilkosságoknál szintén csökkenés tapasztalható, de még így is magas a szám: a tavalyi 261 esethez képest idén 182 gyilkosságról érkezett bejelentés.