Vizsgálat indult az izraeli hadseregnél (IDF), miután nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen egy katona megrongál egy feszületen lévő Jézus-szobrot Dél-Libanonban, írja az Index.
A videón egy feszület látható Jézus alakjával, a katona pedig egy eszközzel ütéseket mér a szobor fejére. Az IDF közölte, hogy az esetet komolyan veszik. Azt állították, hogy a katona viselkedése ellentétes a hadsereg értékeivel. 
Azt is közölték, hogy segítenek helyreállítani a megrongált szobrot. Hangsúlyozták, hogy a dél-libanoni műveletek célja a Hezbollah fegyveres infrastruktúrájának felszámolása.
