Anyaország :: 2026. április 20. 11:30 ::

A Népszavában követeli Orbán lemondását a volt miniszteri biztos

Király Nóra, a Fidesz−KDNP politikusa korában közösségi oldalán írt arról, hogy semmit nem tanultak a választási vereségből, ha továbbra is gyűlöletkeltésre alapozzák politikájukat, emiatt nagy bajban lesznek, ha ugyanazokkal folytatnák a munkát, mint eddig.



Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Király Nóra most a Népszavának elmondta, egyetért a frakciójuk teljes lecserélésével, úgy véli, a képviselők leváltásánál sokkal többre van szükség, „az egész Fidesz megújítására van szükség véleményem szerint”.

Szerinte a lényeg most a megújulás, és hogy feltárják a vereség okait. Úgy véli, a pártnak hibákkal szembenézni tudó, a hibákból tanuló, építkezni tudó, de közben harcos képviselőkre van szüksége. Hozzátette, újra kellene gondolni a Fidesz teljes működését, a személyi összetételt, és be kell látni a hibákat „nemcsak a kampányban, hanem az elmúlt 16 évben” – utalt a pártvezetésre. Kijelentette, nem a „mezei” képviselők vagy a képviselőjelöltek ültek a kampányértekezleteken és a különböző testületekben, ezért nem is volt ráhatásuk arra, hogy milyen irányba menjen a kormányzás vagy a kampány.

Orbán Viktor szerinte „fantasztikus dolgokat vitt véghez”, de úgy gondolja, az elmúlt években „valami félresiklott”. A teljes felelősséget nem hárítaná rá, de továbbra is vár a lemondására.

– Én nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is – jelentette ki.

A kampánnyal kapcsolatban elmondta, nekik végig olyan kutatásokat mutattak, melyek szerint csak néhány százalékkal vannak elmaradva Tisza Pártos vetélytársaiktól. Király állítása szerint a kampány során többször is hangsúlyozta, hogy nem biztos, hogy az emberek napi 10 háborús posztot szeretnének látni.

– A kampányvezetés viszont kitartott amellett, hogy akkor is ez a jó irány, most nem cukimuki játszóteres, pozitív posztokra van szükség, hanem a háborús témák sulykolására. Szerintük ez volt a győzelem kulcsa – mondta. A kampányt pedig egy csatához hasonlította, ahol „a közlegényeknek nincs lehetőségük ellentmondani a szakaszvezetőnek”.

A lapnak arról is beszélt, hogy Ferencz Orsolyával szerettek volna elhatárolódni Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett kijelentésétől, azonban ezt megtiltották nekik. A gyermekvédelmi DPK-csoportban elhatárolódtak a kijelentéstől, melyet nyilvános Facebook-oldalukon is meg szerettek volna osztani, azonban ezt nem engedték meg nekik. Közéleti tevékenységének egyik legnagyobb hibájának tartja, hogy a gyermekvédelmi DPK alapítójaként, áldozatsegítésért felelős miniszteri biztosként, a FICSAK alapítójaként nem volt határozottabb.

(Index nyomán)