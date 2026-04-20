Külföld :: 2026. április 20. 09:47 ::

14,2 százalékkal nőtt a Kína és Észak-Korea közötti kereskedelem értéke

Kína és Észak-Korea 662,5 millió dollár értékben kereskedett egymással az idei első negyedévben, a forgalom 14,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a kínai vámhivatal adatai szerint.

Az idei első három hónapban az Észak-Koreába irányuló kínai kivitel 3,9 százalékkal 500 millió dollárra emelkedett, míg az onnan származó kínai behozatal 64,6 százalékkal 162,4 millió dollárra ugrott.

Kína Észak-Korea kulcsfontosságú gazdasági partnere. A kínai vállalatok egyebek között feldolgozott gyapjút, szójaolajat, szintetikus szálakból készült kötött és hurkolt árukat, poliészter szállal festett szöveteket, kristálycukrot és gumiabroncsokat szállítanak. Észak-Korea Kínába irányuló fő exportcikkei a parókák, áram, a volfrám homok, a ferroszilícium és az óraszerkezetek.

Kínai adatok szerint a két ország közötti kereskedelmi forgalom 2023-ban 2,29 milliárd dollár volt, ami 2024-ben 5 százalékkal csökkent, tavaly pedig 25,5 százalékkal 2,73 milliárd dollárra emelkedett.

(MTI)