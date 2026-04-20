Anyaország :: 2026. április 20. 06:54 ::

Tizenhárom határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tizenhárom határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hét, vasárnap négy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 12 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. A megelőző héten - április 6-tól 12-ig - a feltartóztatottak száma 21 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében kettő határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.