A grúz kormányfő "lehangolónak" találja, hogy a kijevi vezetés második frontot szeretne látni országában

Georgia változatlanul az egyoldalú barátság állapotában van az ukrán vezetéssel - jelentette ki hétfőn Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva.



Fotó: David Mdzinarishvili/EPA

"Összességében nagyon sajnálatos, hogy (Ukrajnának) ilyen goromba a viszonya államunkhoz, bár mit lehetne itt mondani, amikor magas rangú ukrán tisztségviselőktől világos nyilatkozatokat hallottunk arról, hogy Georgiában második frontot akarnak látni. Számunkra rendkívül lehangoló ez a hozzáállás. Mi Ukrajnát baráti országnak tekintjük, de az ott kialakult helyzet miatt továbbra is egyoldalú a barátság köztünk és az ukrán hatóságok között" - mondta Kobahidze az ukrán titkosszolgálatok érintettségére utaló adatokat kommentálva a Georgiába csempészett robbanóanyag ügyében.

Korábban a georgiai rendőrség két ukrán állampolgárt vett őrizetbe, akik Ukrajnából Románián, Bulgárián és Törökországon keresztül 2,4 kilogramm hexogén robbanóanyagot szállítottak teherautóval. A nyomozás adatai szerint a robbanóanyagot ukrán területen adták át a sofőrnek az ukrán biztonsági szolgálat emberei. A georgiai állambiztonsági szolgálat jelenleg vizsgálja a robbanóanyag Georgiába szállításának célját, többek között azt, hogy van-e köze az ellenzék állítólagos tervével, miszerint október 4-én, a helyhatósági választások napján forradalom kirobbantására készül az országban.

(MTI)