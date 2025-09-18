A németországi Flensburgban egy helyi bolt tulajdonosa hatalmas, a városhatáron túlnyúló felháborodást váltott ki azzal a táblával, amin azt hirdette az üzlete ajtaján: zsidóknak belépni tilos – írja az Euronews nyomán a Telex.
Hans Velten Reisch szaküzletén olvasható felirat pontosan így szólt: „A zsidóknak ide tilos belépni! Semmi személyes. Nem antiszemitizmus. Csak nem bírom elviselni őket.” A helyi politikusok határozottan elítélték az esetet, az antiszemitizmus elleni bizottság elnöke pedig az „antiszemitizmus legtisztább formájának” nevezte azt.
A rendőrséget szerdán este értesítették a tábláról, szóvivőjük a helyi médiának azt mondta, hogy a feliratot azonnal eltávolították, hogy elkerüljék az események eszkalálódását. Az üzenet azonban nem tűnt el teljesen. Helyi újságírók szerint a tábla már nem lóg az üzlet ajtaján, de a bolt bejárati ajtajával szemben lévő falon még mindig jól látható.
Flensburg - bleibt zu hoffen, dass hier die Justiz mit allen rechtsstaatlichen Mitteln aktiv wird. pic.twitter.com/0D1GQUw04d— Ilko-Sascha Kowalczuk (@IlkoKowalczuk) September 18, 2025
A történtek nemcsak Flensburgban váltottak ki felháborodást: a közösségi médiában is erős reakciók érkeztek rá. Többen azt írták, hogy úgy érzik, mintha visszakerültek volna a náci korszakba. Sokan bojkottot akartak, míg mások azt akarták tudni, melyik üzletről van szó. Csütörtök reggelre a bolt kirakatát már olyan feliratokkal borították be, mint például a „nácik kifelé!”.
Reaktionen fra borgerne i Flensburg pic.twitter.com/zrSW0FoN8V— Elias🇩🇰 (@Elias_john_dark) September 18, 2025
A település polgármestere azt mondta, hogy „ez a tábla Németország történelmének legsötétebb fejezeteire emlékeztet, ennek a városnak pedig semmi köze hozzá”. Több parlamenti párt is elítélte a történteket, köztük a CDU, a Zöldek és az SPD is.
Die 30er-Jahre sind zurück!— Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) September 18, 2025
In Flensburg hängt wieder „Juden verboten“ im Schaufenster – im Jahr 2025. Wie damals in den Straßen, Cafés und Geschäften der 1930er.
Genau so hat es angefangen – Schritt für Schritt, Schild für Schild. Es ist der gleiche alte Hass, nur in einer… pic.twitter.com/seZmJ4OPsv
Időközben a bolt tulajdonosa is reagált: a 60 éves férfi azt állítja, hogy ő nem náci.
„Kicsit balra, kicsit jobbra húzok, de nem vagyok radikális” – mondta. Véleménye szerint az olyan kifejezéseket, mint a „rasszizmus”, túl könnyedén aggatják rá emberekre. „Ma már az is náci, aki cigányszeletet rendel” – mondta Hans Velten Reisch. Hosszasan kifejtette a politikával és a társadalommal kapcsolatos problémáit, de különösen kritikus volt Németország jelenlegi Izrael-politikájával szemben. Azt mondta, hogy úgy döntött, nem szolgál ki olyan vendégeket, akik véleménye szerint támogatják Izrael háborúját.
UPROAR IN GERMANY AFTER MAN BANNS ALL JEWS FROM HIS SHOP— Rabbi E. Poupko. #IStandWithIsrael 🇮🇱 (@RabbiPoupko) September 18, 2025
"Hans Velten Reisch (photo) is 60 years old and has been running his shop on Flensburg's Duburger Straße since 2016
In an interview with https://t.co/Mv0DVHcAKc on Thursday morning, Reisch describes his frustration with… pic.twitter.com/mHdJp7Z6qr