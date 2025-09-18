Külföld, Háború :: 2025. szeptember 18. 21:53 ::

"Zsidóknak belépni tilos, nem bírom elviselni őket" - egy kis múltidézés Németországban

A németországi Flensburgban egy helyi bolt tulajdonosa hatalmas, a városhatáron túlnyúló felháborodást váltott ki azzal a táblával, amin azt hirdette az üzlete ajtaján: zsidóknak belépni tilos – írja az Euronews nyomán a Telex.

Hans Velten Reisch szaküzletén olvasható felirat pontosan így szólt: „A zsidóknak ide tilos belépni! Semmi személyes. Nem antiszemitizmus. Csak nem bírom elviselni őket.” A helyi politikusok határozottan elítélték az esetet, az antiszemitizmus elleni bizottság elnöke pedig az „antiszemitizmus legtisztább formájának” nevezte azt.



Fotó: Heiko Thomsen / Förde.news

A rendőrséget szerdán este értesítették a tábláról, szóvivőjük a helyi médiának azt mondta, hogy a feliratot azonnal eltávolították, hogy elkerüljék az események eszkalálódását. Az üzenet azonban nem tűnt el teljesen. Helyi újságírók szerint a tábla már nem lóg az üzlet ajtaján, de a bolt bejárati ajtajával szemben lévő falon még mindig jól látható.

Flensburg - bleibt zu hoffen, dass hier die Justiz mit allen rechtsstaatlichen Mitteln aktiv wird. pic.twitter.com/0D1GQUw04d September 18, 2025

A történtek nemcsak Flensburgban váltottak ki felháborodást: a közösségi médiában is erős reakciók érkeztek rá. Többen azt írták, hogy úgy érzik, mintha visszakerültek volna a náci korszakba. Sokan bojkottot akartak, míg mások azt akarták tudni, melyik üzletről van szó. Csütörtök reggelre a bolt kirakatát már olyan feliratokkal borították be, mint például a „nácik kifelé!”.

A település polgármestere azt mondta, hogy „ez a tábla Németország történelmének legsötétebb fejezeteire emlékeztet, ennek a városnak pedig semmi köze hozzá”. Több parlamenti párt is elítélte a történteket, köztük a CDU, a Zöldek és az SPD is.





In Flensburg hängt wieder „Juden verboten“ im Schaufenster – im Jahr 2025. Wie damals in den Straßen, Cafés und Geschäften der 1930er.



Genau so hat es angefangen – Schritt für Schritt, Schild für Schild. Es ist der gleiche alte Hass, nur in einer… Die 30er-Jahre sind zurück!In Flensburg hängt wieder „Juden verboten“ im Schaufenster – im Jahr 2025. Wie damals in den Straßen, Cafés und Geschäften der 1930er.Genau so hat es angefangen – Schritt für Schritt, Schild für Schild. Es ist der gleiche alte Hass, nur in einer… pic.twitter.com/seZmJ4OPsv September 18, 2025

Időközben a bolt tulajdonosa is reagált: a 60 éves férfi azt állítja, hogy ő nem náci.

„Kicsit balra, kicsit jobbra húzok, de nem vagyok radikális” – mondta. Véleménye szerint az olyan kifejezéseket, mint a „rasszizmus”, túl könnyedén aggatják rá emberekre. „Ma már az is náci, aki cigányszeletet rendel” – mondta Hans Velten Reisch. Hosszasan kifejtette a politikával és a társadalommal kapcsolatos problémáit, de különösen kritikus volt Németország jelenlegi Izrael-politikájával szemben. Azt mondta, hogy úgy döntött, nem szolgál ki olyan vendégeket, akik véleménye szerint támogatják Izrael háborúját.