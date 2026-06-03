Anyaország :: 2026. június 3. 08:06 ::

Bódis Krisztáék betiltanák a "gyűlöletkeltő" politikai reklámokat

Két új törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé a Tisza Párt, amelyek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a politikai reklámok szabályozását célozzák. Előbbi javaslatot már ismertettük, a plakáttörvény pedig az "egyenlő emberi méltóságot sértő, gyűlöletkeltő" tartalmak megjelenését akadályozná meg.

A Tisza megtiltaná az állami, önkormányzati vagy pártfinanszírozású, társadalmi csoportok vagy egyének ellen gyűlöletkeltésre alkalmas politikai plakátok és hirdetések közzétételét. A javaslat Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence nevéhez fűződik.

„A médiatartalom részeként tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. E tilalom kiterjed az olyan kép vagy audiovizuális tartalom felhasználására is, amely személyek képmását valótlan vagy megtévesztő módon jeleníti meg, és az előbbi célok vagy hatások kiváltására alkalmas” – indokolták.

Az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére károsan ható reklámok eltávolítása és jövőbeli visszakerülésük megakadályozása szükséges. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek – tették hozzá.

(Index nyomán)