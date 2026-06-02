Irán akkor reménykedhet bármilyen szankcióenyhítésben, ha engedményekre lesz hajlandó nukleáris programját illetően - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden a Kongresszusban tartott meghallgatásán.
A miniszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén kifejtette, hogy az Irán elleni szankciók nagy része a nukleáris program és az urándúsítás miatt van érvényben, ezért, ha beleegyeznek ezek egyes elemeinek feladásába, akkor az megnyitja az utat a büntetőintézkedések feloldásához.
Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros feltétel nélküli megnyitása az első lépés ahhoz, hogy részletes tárgyalások következzenek az atomprogramról.
Rubio közölte, hogy az egyeztetések zajlanak Iránnal, ugyanakkor azt mondta, hogy a folyamat nehézkesen halad, többszöri megtorpanással, aminek egyik oka az iráni vezetés összetettsége és megosztottsága. Esetenként több nap is eltelik, amíg iráni részről válasz születik a megállapodás egy-egy részletét tekintve - hangoztatta a külügyminiszter a helyenként feszült hangulatú kongresszusi meghallgatáson.
A miniszter kedden délután a Kongresszus alsóháza, a képviselőház bizottságának ülésén is megjelent.
(MTI)