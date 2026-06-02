Háború :: 2026. június 2. 22:33 ::

Rubio: Irán akkor reménykedhet szankcióenyhítésben, ha engedményeket tesz a nukleáris programját illetően

Irán akkor reménykedhet bármilyen szankcióenyhítésben, ha engedményekre lesz hajlandó nukleáris programját illetően - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden a Kongresszusban tartott meghallgatásán.

A miniszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén kifejtette, hogy az Irán elleni szankciók nagy része a nukleáris program és az urándúsítás miatt van érvényben, ezért, ha beleegyeznek ezek egyes elemeinek feladásába, akkor az megnyitja az utat a büntetőintézkedések feloldásához.

Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros feltétel nélküli megnyitása az első lépés ahhoz, hogy részletes tárgyalások következzenek az atomprogramról.

Rubio közölte, hogy az egyeztetések zajlanak Iránnal, ugyanakkor azt mondta, hogy a folyamat nehézkesen halad, többszöri megtorpanással, aminek egyik oka az iráni vezetés összetettsége és megosztottsága. Esetenként több nap is eltelik, amíg iráni részről válasz születik a megállapodás egy-egy részletét tekintve - hangoztatta a külügyminiszter a helyenként feszült hangulatú kongresszusi meghallgatáson.

A miniszter kedden délután a Kongresszus alsóháza, a képviselőház bizottságának ülésén is megjelent.

(MTI)