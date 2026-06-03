Háború :: 2026. június 3. 06:33 ::

Az amerikai hadsereg iráni célpontot támadott, a perzsák Kuvaitot és Bahreint lőtték

Irán rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint, miközben az Egyesült Államok csapást mért egy iráni katonai célpontra - közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) kedden.

Az amerikai erők előzőleg rakétát lőttek ki egy hajóra, amely egy iráni kikötő felé próbált hajózni, megsértve ezzel az amerikai blokádot. Erre válaszul Irán rakétákkal és drónokkal támadta az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállását, és lőtte Kuvaitot is. A CENTCOM erre úgymond önvédelmi csapásokkal válaszolt, és a Hurmuzi-szorosban található Kesm-szigeten lévő egyik iráni kommunikációs toronyra mért csapást.

A CENTCOM jelentése szerint a Kuvaitra kilőtt két iráni rakéta útközben darabokra hullott, miközben az amerikai és a bahreini erők elfogták a Bahrein felé tartó rakétákat.

Előző nap két, az iráni Forradalmi Gárdához közeli hírügynökség, a Fars és a Tasnim arról számolt be, hogy megtorpantak a béketárgyalásokról szóló egyeztetések Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor "hamisnak és tévesnek" nevezte a tárgyalások leállásáról szóló híreket, és azt mondta, hogy folytatódnak az egyeztetések.

(MTI)