Külföld :: 2026. június 3. 07:47 ::

Lemondott az amerikai kormány a politikai jellegű kártérítési alap létrehozásáról

Lemondott az amerikai kormányzat annak a pénzalapnak a létrehozásáról, amelyből az eredeti elképzelések szerint csaknem 1,8 milliárd dollár értékben fizettek volna ki kártérítéseket olyan személyeknek, akik úgy érzik, hogy politikai indíttatásból folytattak eljárásokat ellenük a hatóságok az előző elnök, Joe Biden vezette adminisztráció idején - jelentette be Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter a képviselőházban kedden.

"Nem folytatjuk ennek az alapnak a létrehozását" - fogalmazott Blanche, miután kiderült, hogy számos republikánus politikus is ellenzi a Donald Trump elnök kezdeményezésére kidolgozott tervet, és egy bírósági ítélet is született annak blokkolására.

A miniszter értésre adta, hogy személy szerint nem ért egyet a bírósággal, de tudomásul veszik az ítéletet. "Olyan alapról van szó, amely bármely célba vett személy kártalanítását segítené, legyen szó demokrata, republikánus, konzervatív, független vagy bármilyen más" szimpatizánsról - írta Blanche az X közösségi oldalon.

(MTI)