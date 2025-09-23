Külföld :: 2025. szeptember 23. 12:03 ::

Kína szigorítja az élő közvetítések során zajló kereskedelem ellenőrzését

A kínai állami piacfelügyeleti hatóság (SAMR) kedden közölte, hogy szigorúbb ellenőrzési kampányt indít az internetes élő közvetítések során zajló online kereskedelemben tapasztalt visszaélések felszámolására.

Liu Csün-vej, a kínai állami piacfelügyeleti hatóság internetfelügyeleti főosztályának igazgatóhelyettese kiemelte: az év első felében a kínai online kiskereskedelem forgalma elérte a 74 295 milliárd jüant, ami 8,5 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A bővüléshez jelentősen hozzájárultak az élő közvetítéses webes rendelések, amelyek az utóbbi években a piac egyik fő hajtóerejévé váltak.

Liu rámutatott a szektorban tapasztalható két súlyos problémára: a fogyasztókat megtévesztő reklámgyakorlatokra, valamint a hamisított és rossz minőségű árucikkek forgalmazására.

A hivatal közlése szerint számos livestream kereskedő hamis vagy félrevezető reklámokkal próbálja eladni termékeit: valótlanul tüntetik fel azok eredetét, minőségét, teljesítményét, valamint a fogyasztói értékeléseket és eladási adatokat, megtévesztve ezzel a vásárlókat, és sértve a fogyasztók, valamint a tisztességes piaci szereplők jogait.

A hatóság közölte: a következő időszakban fokozzák a termékminőségre és élelmiszerbiztonságra irányuló vizsgálatok gyakoriságát, az eredményeket nyilvánosan közzéteszik, és a livestream platformokat arra kötelezik, hogy rendszeresen ellenőrizzék a náluk hirdető kereskedők adatait, ügyelve a valós és hiteles regisztrációra. A SAMR egy új ellenőrzési rendszert vezet be, amely az internetes és a valós térben zajló vizsgálatokat hangolja össze.

A hatóság közölte: az előírásokat megszegő eladók, kereskedők és internetes platformok szigorú szankciókra számíthatnak.

(MTI)