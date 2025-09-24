Külföld, Háború :: 2025. szeptember 24. 14:51 ::

Az orosz pénzügyminisztérium az áfa emelésére tett javaslatot

Az orosz pénzügyminisztérium szerdán bejelentette, hogy 20 százalékról 22 százalékra javasolja emelni az áfa kulcsát 2026-tól, hogy finanszírozni tudja a katonai kiadásokat az ukrajnai háború negyedik évében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten jelezte, hogy nyitott bizonyos adók emelésére, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok is növelte a gazdag emberek adóit a vietnámi és a koreai háborúk alatt.

A pénzügyminisztérium, amely szerint az adóemelések "elsősorban a védelem és a biztonság finanszírozását célozzák", közleményében azt írta, hogy más adóemeléseket is javasol, többek között a szerencsejáték területén.

(MTI)