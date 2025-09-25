Külföld, Koronavírus :: 2025. szeptember 25. 11:50 ::

A Google most ismerte el, hogy Bidenék nyomására törölték a Covid-ügyben eltérő állásponton lévők YouTube-fiókját

A Google-nak szándékában áll helyreállítani több korábban törölt felhasználói fiókot az érdekeltségébe tartozó YouTube videómegosztó oldalon - jelezte az amerikai technológiai óriáscég jogi képviselője.

Az Alphabet vállalatcsoporthoz tartozó Google szándéka egy, az amerikai kongresszus alsóházának bizottsági megkeresésre elküldött nyilatkozatból derül ki, amely kedden érkezett a képviselőház jogi bizottságához.

A nyilvánosságra került dokumentum szerint elsősorban a Covid-19-cel, azaz a világjárványt okozó koronavírussal kapcsolatban tett, illetve választásokkal összefüggő politikai vélemények miatt törölt fiókokról van szó. Magánemberek mellett több jól ismert amerikai közéleti és médiaszemélyiség videóoldala is intézkedések alá került évekkel ezelőtt. Az érintettek között van Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelenlegi igazgatóhelyettese, Gorka Sebestyén, a Fehér Ház terrorellenes szervezetének jelenlegi vezetője, valamint Steve Bannon, a War Room nevű podcast házigazdája, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadója.

"A vállalat szólásszabadság iránti elkötelezettsége tükröződik abban, hogy a YouTube lehetőséget ad a tartalom-előállítók számára, hogy ismét csatlakozzanak a platformhoz, amennyiben a cég megszüntette az érintettek csatornáját a Covid-19-re és választásokra vonatkozó - már nem érvényes - integritási szabályok ismételt megsértése miatt" - olvasható a Google jogi képviselőjének tájékoztatásában.

A dokumentum a korábban törölt felhasználók politikai irányultságára utalva azt is hangsúlyozza, hogy a YouTube "értéknek tartja a konzervatív hangokat a felületén", valamint elismeri, hogy a korlátozó intézkedések meghozatalában része volt az előző amerikai adminisztráció nyomásgyakorlásának.

"A Biden-adminisztráció magas rangú tisztségviselői, köztük a Fehér Ház tisztviselő ismételten és kitartóan keresték fel az Alphabetet, és nyomást fejtettek ki a vállalatra bizonyos, a Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó felhasználói tartalmakkal kapcsolatban, amelyek nem sértették meg a szabályokat" - olvasható a Google jogászának nyilatkozatában.

A dokumentumból nem derül ki, hogy a korábban törölt tartalom-előállítók YouTube-fiókját mikori hatállyal állítanák helyre.

(MTI nyomán)