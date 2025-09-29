Külföld :: 2025. szeptember 29. 12:22 ::

Több mint 1300 nőnek okozhatott agydaganatot egy Pfizer-injekció

Több mint 1300 nő perli a Pfizert az Egyesült Államokban, akik szerint a cég Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója agydaganatot okozott náluk - közölte a The Guardian nyomán a Portfólió.



Fotó: Dr. P. Marazzi/Science Source

Az Egyesült Államokban több mint 1300 nő indított pert a Pfizer ellen, arra hivatkozva, hogy a vállalat Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója agydaganat kialakulásához vezetett náluk. A csoportos per szerint a gyógyszergyártó nem figyelmeztette megfelelően a nőket és az orvosokat arról, hogy a negyedévente beadandó injekció egy évnél hosszabb használata növeli az intrakraniális meningeóma kialakulásának kockázatát.

Hétfőn tartanak meghallgatást Floridában az ügyben. A Levin Papantonio ügyvédi iroda által képviselt perek száma májushoz képest megháromszorozódott, és várhatóan 5000-10000 közé emelkedhet. A kártérítési igény több milliárd dollárt is elérhet.

Egy 2024 márciusában a British Medical Journalban megjelent tanulmány szerint a bizonyos progesztogén gyógyszerek hosszú távú használata 5,6-szoros kockázatnövekedést jelent a meningeóma kialakulására. Ez a leggyakoribb jóindulatú agydaganat-típus, amely lassan növekszik, általában nem rákos, de látás- vagy hallásvesztést, fejfájást és görcsöket okozhat, és gyakran műtéti eltávolítást igényel.

A hétfői meghallgatáson öt próbaeset alapján vizsgálják, hogy a Pfizer hivatkozhat-e az úgynevezett pre-emption védekezésre. A cég állítása szerint megpróbált figyelmeztetést elhelyezni a gyógyszer címkéjén a daganatkockázatról, de ezt az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) elutasította.

A felperesek szerint a Pfizer védekezése azért nem állja meg a helyét, mert túl általánosan fogalmazta meg kérelmét az FDA felé, egy csoportba sorolva a Depo-Proverát más, alacsonyabb dózisú hormonális fogamzásgátlókkal.

Világszerte mintegy 247 millió nő használ hormonális fogamzásgátlót.

Az Egyesült Államokban a szexuálisan aktív nők közel negyede használta már életében a Depo-Proverát.

Az Egyesült Királyságban, ahol a nők 15%-a használja a készítményt, tavaly frissítették a figyelmeztetést a címkén.

A Pfizer közölte, hogy tisztában van a progesztogének hosszú távú használatával járó potenciális kockázattal, és Kanadában, valamint Európában is frissítette a címkén szereplő figyelmeztetéseket.