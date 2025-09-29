Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 29. 13:59 ::

A kínai nagy ipari cégek nyeresége 0,9 százalékkal nőtt az idei első nyolc hónapban

A kínai nagy ipari vállalatok együttes nyeresége 4690 milliárd jüan (660 milliárd dollár) volt az idei első nyolc hónapban 0,9 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál a statisztikai hivatal jelentése szerint.

Az iparvállalatok nyereségére vonatkozó adatokat a fő tevékenységükkel legalább 20 millió jüan éves forgalmat bonyolító cégektől gyűjti be a statisztikai hivatal.

A vezető állami tulajdonú ipari vállalatok profitja 1,7 százalékkal csökkent, míg a magánvállalatoké 3,8 százalékkal nőtt.

Az agráripari szektor vállalatainak nyeresége 11,8 százalékkal, a színesfém-gyártóké 12,7 százalékkal, a számítógép- és kommunikációs berendezések gyártóié 7,2 százalékkal, az elektromos berendezések gyártóié pedig 11,5 százalékkal nőtt.

Eközben a széniparban működő vállalatok nyeresége 53,6 százalékkal, az olaj- és gáziparban tevékenykedő cégeké 12,4 százalékkal, míg a vegyiparban 5,5 százalékkal, a textiliparban pedig 7 százalékkal csökkent.

Augusztusban erőteljesen, 20,4 százalékkal nőtt a kínai ipari cégek profitja éves szinten, miután az előző háromban csökkent, júliusban például még 1,5 százalékos éves csökkenést jegyeztek föl.

(MTI)