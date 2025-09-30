Külföld :: 2025. szeptember 30. 14:15 ::

7000 euróra büntettek egy német youtubert, mert nyilvános rendezvényen fényképezni merte az Antifa főfotósát

Az alábbi eset rávilágít arra, hogy Németországban a hatalom gyakorlatilag hogyan támogatja az Antifát, ami immár az USA-ban és Magyarországon is terrorszervezetnek minősül.

Doxolás, doxing (angol szó): titkos vagy csak nehezen elérhető személyes információk összegyűjtése és publikus közzététele. Célja jellemzően az, hogy privát információk megszerzésével (név, lakcím, munkahely, elérhetőségek stb.) megszégyenítse, zsarolja vagy zaklatásnak tegye ki az érintett személyt vagy akár egy vállalkozást, céget.

A fenti tevékenység az Antifa egyik kedvelt stratégiája. Mielőtt valaki elbagatellizálná a dolgot, nagyon is komoly fegyver ez az ellenség kezében. Ezen adatok alapján választják ki, figyelik meg áldozataikat az antifa terroristák, majd tervezik meg az általuk "kiruccanásnak" nevezett rajtaütéseket, támadásokat. Németországban több olyan hazafit is brutálisan megtámadott és megnyomorított a Hammerbande, akit korábban ilyen módon feltérképeztek.



"elég sokszor megosztják a fotóim szélsőbaloldali oldalakon, ez a társaság pedig valószínűleg pont most érkezett meg a városba. Viszont mindenképp figyelmeztető jel kell legyen ez mindenkinek!" A 2023-as budapesti támadások legelső alanya nem a Gazdagréten összevert férfi volt 2023. február 10-én. Előtte egy nappal ugyanez a söpredék próbálta megtámadni Lipták Tamás "Aldót", a Légió Hungária közismert aktivistáját. Aldót akkor megpróbálták paprikaspray használatával lefújni, de sikeresen kitért, s megfutamította(!) a 10 fős támadócsoportot. Akkor így nyilatkozott a Magyar Jelennek:"elég sokszor megosztják a fotóim szélsőbaloldali oldalakon, ez a társaság pedig valószínűleg pont most érkezett meg a városba. Viszont mindenképp figyelmeztető jel kell legyen ez mindenkinek!"



"Ez a csatorna progresszív nézeteket és nondogmatikus gondolkodást testesít meg: nacionalizmust a konzervativizmus helyett, kreativitást az elavulthoz való ragaszkodás helyett, szociálpolitikát a németeknek a migránsok helyett, szuverenitást az elit uralma helyett. Egy új, önrendelkezésen és szabadságon alapuló Németországot! – ezt jelképezi a Nach Vorn." Simon Thiele egy nacionalista német youtuber, aki a Nach Vorn (Előre) nevű YouTube-csatorna készítője. Thiele így jellemzi YT-fiókját:"Ez a csatorna progresszív nézeteket és nondogmatikus gondolkodást testesít meg: nacionalizmust a konzervativizmus helyett, kreativitást az elavulthoz való ragaszkodás helyett, szociálpolitikát a németeknek a migránsok helyett, szuverenitást az elit uralma helyett. Egy új, önrendelkezésen és szabadságon alapuló Németországot! – ezt jelképezi a Nach Vorn."



Simon Thiele

Thiele politikai tartalmú műsorokat készít, jobboldali szemszögből. Népességcsere, antifa terror, anti-LMBTQP-propaganda. Antifa demonstrációkra, köcsögfelvonulásokra jár tudósítani. Utóbbi rendezvényen például "Nincs kedvem a rasszistákhoz" pólót viselve készített interjúkat a felvonulókkal, akik a póló miatt baráti sajtósnak gondolták, így készségesen vállalták a beszélgetést. Persze aztán kapták a kemény, realista kérdéseket, melyek hatására az LMBTQP/antifa szoftver rendszeresen lefagyott a fejekben.



Thiele épp egy aberrálttal készít interjút a köcsögfelvonuláson

Az egyik ilyen demonstráción Thiele odalépett Pierre Schuberthez, hogy riportot készítsen vele. Na de ki az a Pierre Schubert? Schubert a Rajna-vidék-Pfalz tartományi diáktanács (LSV RLP) egyik ügyvezetője. A szervezet a tartomány közel 660 általános- és középiskolájában 390 000 diák "érdekeit" képviseli, tehát komoly befolyással bír a diákok gondolkodására. A szervezet a működéséhez szükséges költségeken kívül még évi 70 000 euró (2025) forrást is kap az államtól.

Németül értők bővebben az alábbi videóból informálódhatnak:

Ennek a szervezetnek a vezetője Schubert. Továbbá antifa aktivista, a németországi szélsőbaloldal egyik legaktívabb fotósa, aki profi felszereléssel készít lesifotókat jobboldali(nak gondolt) rendezvényekről, személyekről, hogy azután az adataikat összegyűjtsék, kapcsolati hálójukat, időbeosztásukat stb. felderítsék, amit később az érintettek ellen felhasználnak (lejáratás, munkahelyi nyomásgyakorlás, fizikai agresszió előkészítése). Elképzelhetjük, hogy milyen ideológiai impulzusokat kaphatnak azok a diákok, akiket egy ilyen alak képvisel.



Pierre Schubert

A nyugati antifák egyébként nem csak Németországban és Ausztriában vadásznak kameráikkal jobboldaliakra. Hazánkban is megjelentek a Becsület Napján, a Nordic Sun Pub elleni tüntetésen, a soproni Valhalla/Vérszerződés koncerten, vagy néhány napja a HVIM tagjait fenyegették . A magyar hazafiakról készült fotókat az Antifainfo Budapest nevű terroristapátyolgató oldal is rendszeresen megosztja.

Schubert önmagát "szabadúszó fotóriporterként" nevezte meg a bíróságon, aki csupán "szakmai érdeklődésből" fotóz jobboldali rendezvényeket. A védelem azonban rávilágított, hogy ennek némileg ellentmond az a tény, hogy a Dokunetzwerk Rhein-Main elnevezésű antifaoldal az összes olyan jobboldali rendezvényről közzétett képgalériát, amelyet Schubert fotózott.

Schubert pert indított Thiele ellen, mert sérelmezte, hogy a "náci" youtuber engedély nélkül(!) filmezte őt. "Természetesen" a németországi bíróságok az antifa fotósnak adtak igazat, aki amúgy soha nem aggódott az általa doxolt jobboldaliak személyiségi jogai miatt. Beszédes Schubert ügyvédjének a kiléte is. Nem egy helyi jogászt kért fel, hogy jogi követeléseit érvényre juttassa, hanem a Berlinben élő Christian Löffelmachert. Löffelmachert az Antifa ügyvédeként tartják számon. Szélsőbaloldali politikusokat, szervezeteket, aktivistákat képvisel jogi ügyekben, valamint a jobboldal ellen pereskedik. Ő volt az, aki korábban az AfD-vel pereskedett amiatt, mert Löffelmacher jobboldali szélsőségesnek nevezte a pártot. Az AfD perre vitte a dolgot, végül azonban a Giesseni Regionális Bíróság úgy döntött, hogy az Alternatíva Németországért pártot hivatalosan is „jobboldali szélsőségesnek” lehet minősíteni. Az AfD-nek akkor viselnie kellett a 10 ezer eurós perköltséget.



Christian Löffelmacher

Thielenek az ügyvédi költségekkel és a kártérítési összegekkel összesen 7000 eurót kell fizetnie, kvázi az Antifa zsebébe. Az Ein Prozent nevű német hazafias sajtóorgánum és segélyalap szolidaritási gyűjtést kezdett Thiele számára, hogy így segítse a hazafit az antifák elleni jogi küzdelmében.

Simon Thiele ügye rávilágít arra, hogy a szélsőbaloldal milyen mélyen be van ágyazva a németországi intézményekbe, politikába , valamint, hogy hogyan próbálják elhallgattatni a jobboldal képviselőit.

KG - Ein Prozent és Nach Vorn nyomán