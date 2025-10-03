Külföld :: 2025. október 3. 20:22 ::

Az ENSZ BT ideiglenesen feloldotta az afgán külügyminiszter utazási tilalmát

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága ideiglenesen feloldotta Amír Hán Muttaki utazási tilalmát, és ezzel lehetővé tette, hogy az afganisztáni tálib vezetés külügyminisztere október 9. és 16. között Indiába látogasson - közölte pénteken az indiai külügyminisztérium.

Amennyiben az út megvalósul, ez lesz az első magas szintű tálib vezetői látogatás Indiában a 2021-es afganisztáni hatalomátvétel óta. Az afganisztáni tálib kormányt eddig egyedül Oroszország ismerte el hivatalosan.

Az indiai külügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy Újdelhi rendszeres kapcsolatban áll a kabuli vezetéssel, és emlékeztetett arra, hogy India az augusztus 31-i földrengés után is humanitárius segítséget küldött Afganisztánba, ugyanakkor nem erősítette meg, hogy a látogatás biztosan megvalósul.

Az afganisztáni külügyminisztérium helyettes szóvivője közölte: a tárgyalások napirendjén a kétoldalú együttműködés, az egészségügy, a konzuli szolgáltatások és a kikötői hozzáférések szerepelnek; a látogatás pontos idejét azonban nem erősítette meg.

Indiai és afgán sajtóértesülések szerint Muttaki Moszkvába is ellátogat az indiai utazás előtt, ahol várhatóan Oroszország, Kína, Irán, Pakisztán, India és közép-ázsiai országok képviselőivel egyeztet.

(MTI)