Külföld :: 2025. október 4. 09:40 ::

Folytatódnak a képviselőházi választások Csehországban, estére várható eredmény

Csehországban folytatódnak a képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választások. Szombaton, a hagyományosan kétnapos választások második napján, reggel nyolctól délután kettőig lehet még szavazni, az eredményeket pedig az esti órákra ígéri a voksokat összeszámláló Cseh Statisztikai Hivatal.

A választások első napján körzetenként átlagban a bejegyzett választók mintegy 40-55 százaléka járult az urnákhoz, ami magasabb arány, mint a legutóbbi, 2021-es választások első napján - jelentette a közszolgálati hírtelevízió (CT24). Szombaton a részvétel többnyire 10-20 százalék között szokott mozogni.

A választások megzavarásáról, incidensekről nem érkezett jelentés.

A parlamenti alsóház 200 képviselői mandátumáért az idén 26 párt, mozgalom és koalíció több mint 4460 jelöltje verseng, egy képviselői helyért átlagban 22-en indultak. A bejutási küszöb öt százalék.

A megmérettetés nagy esélyese az ellenzéki jobbközép Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom, amelynek elnöke, Andrej Babis volt kormányfő pénteken délután az észak-morvaországi Ostraván adta le szavazatát. Babis ismételten felszólította híveit: minél nagyobb számban járuljanak az urnákhoz, hogy az ANO mozgalom várható győzelme esetén lehetőleg egypárti kormányt tudjon alakítani.

Petr Pavel államfő lakóhelyén, a nyugat-csehországi Cernoucek településen adta le szavazatát. Úgy vélte, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között árkok alakultak ki.

Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a választások eredménye alapján eddig mindig koalíciós pártok alakultak.

Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második volt.

Négy éve a választási részvétel meghaladta a 65 százalékot, az elemzők most is hasonlóra, vagy valamivel magasabbra számítanak.

(MTI)