Külföld :: 2025. október 7. 06:51 ::

A brazil elnök a hazája elleni vámok eltörlését kérte Trumptól

Inácio Lula da Silva brazil elnök a hazája elleni 40 százalékos vám eltörlését kérte amerikai hivatali kollégájától, Donald Trumptól hétfői telefonbeszélgetésük alkalmával - közölte a brazil kormányzat sajtószolgálata.

"Brazília elnöke a brazil termékekre kivetett 40 százalékos büntetővámok és a brazil tisztségviselőkkel szembeni korlátozó intézkedések eltörlését kérte" - olvasható a közleményben, amely hozzáteszi, hogy a két vezető mintegy 30 perces beszélgetése baráti hangulatban folyt le.

"Az elnökök megállapodtak abban, hogy a közeljövőben személyesen találkoznak (...) Lula da Silva felvetette a találkozó lehetőségét a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) malajziai csúcstalálkozóján" - tették hozzá.

A brazil elnök ismét meghívta Trumpot a belémi klímacsúcsra.

Donald Trump júliusban 40 százalékos vámot vetett ki brazil termékekre a korábban már bevezetett 10 százalékos vámon felül. Lula da Silva emlékeztette Trump elnököt, hogy Brazília egyike annak a három országnak a G20-csoporton belül, amelyekkel szemben az Egyesült Államok kereskedelmi többlettel rendelkezik.

A Fehér Ház eddig nem reagált a brazil elnök kérésére.

(MTI)