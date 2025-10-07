Külföld :: 2025. október 7. 07:19 ::

A kínai kormányfő "jóakarat-látogatás" keretében ünnepel Észak-Koreában

Li Csiang kínai miniszterelnök a napokban háromnapos látogatást tesz Észak-Koreában, hogy részt vegyen az állampárt, a Koreai Munkapárt megalapításának 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen - közölte az észak-koreai hírügynökség, a KCNA kedden.

A KCNA szerint a kínai kormányfő Észak-Korea meghívására tesz "jóakarat-látogatást". Ez lesz a legmagasabb szintű kínai küldöttség, amely Észak-Koreába látogat 2019 óta.

A kínai külügyminisztérium bejelentése szerint Li Csiang csütörtöktől szombatig tesz hivatalos látogatást Észak-Koreában, egy párt- és kormánydelegáció élén.

Észak-Korea minden év október 10-én ünnepli a hatalmon lévő párt megalakulásának évfordulóját, amely idén péntekre esik.

A megemlékező ünnepségen részt vesz egyebek között To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke, valamint Sziszulit Thonglun laoszi elnök.

(MTI)