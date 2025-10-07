Li Csiang kínai miniszterelnök a napokban háromnapos látogatást tesz Észak-Koreában, hogy részt vegyen az állampárt, a Koreai Munkapárt megalapításának 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen - közölte az észak-koreai hírügynökség, a KCNA kedden.
A KCNA szerint a kínai kormányfő Észak-Korea meghívására tesz "jóakarat-látogatást". Ez lesz a legmagasabb szintű kínai küldöttség, amely Észak-Koreába látogat 2019 óta.
A kínai külügyminisztérium bejelentése szerint Li Csiang csütörtöktől szombatig tesz hivatalos látogatást Észak-Koreában, egy párt- és kormánydelegáció élén.
Észak-Korea minden év október 10-én ünnepli a hatalmon lévő párt megalakulásának évfordulóját, amely idén péntekre esik.
A megemlékező ünnepségen részt vesz egyebek között To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke, valamint Sziszulit Thonglun laoszi elnök.
(MTI)