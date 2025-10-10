Külföld :: 2025. október 10. 19:58 ::

Robbanások történtek egy lőszerraktárban Tennessee államban, halálos áldozatok és eltűntek is vannak

Robbanások történtek pénteken egy lőszerraktárban Tennessee államban, a katasztrófában többen életüket vesztették, illetve eltűntek - közölték a hatóságok.





Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… 🚨 BREAKING: Massive Explosion at Tennessee's Accurate Energetic Systems Munitions plant!Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… pic.twitter.com/DtvPE2MJn3 October 10, 2025

Chris Davis, Humphreys megyei seriff sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és ő számolt be arról, hogy több halott és eltűnt van, de számukat nem ismerik. A robbanások okát sem tudják egyelőre, és a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat - tette hozzá. Bár az épületek viszonylag távol helyezkednek el egymástól biztonsági okból, kisebb robbanások ezután is történhetnek. A tűzoltók és a mentők egyelőre nem merik megközelíteni a felrobbant épületet, félve az esetleges további robbanásoktól - mondta.

A nyolc épületből álló lőszerraktár, amelyben robbanószereket is tárolnak, erdővel borított hegyoldalon terül el Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra. Egy Accurate Energetic Systems nevű cég tulajdonában van - írta az AP hírügynökség.

A WTVF tévé jelentette, hogy a robbanások helyszíne feletti légifelvételek tanúsága szerint egy hegytetőn álló épület megsemmisült, és a közelében kiégett gépjárművek láthatók.

(MTI)