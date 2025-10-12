Külföld :: 2025. október 12. 10:16 ::

Összecsapások törtek ki az afganisztáni-pakisztáni határon

Összecsapások törtek ki a hét végén az afganisztáni-pakisztáni határon, a tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért. Pakisztán válaszul lezárta két, Afganisztánnal határos átkelőjét.

Enájatullah Hvárizmi, a tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intéz afgán területek ellen. Hozzátette, hogy a támadásokban 58 pakisztáni katona vesztette életét.

Az Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők a többi között tüzérségi támadást intéztek Pakisztán határ menti térsége ellen. Hozzátette, hogy a támadást viszonozták és lelőttek három, a gyanú szerint robbanószerkezettel megrakott afgán drónt.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, "erős és hatékony" választ helyezve kilátásba.

"Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében" - szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy "terroristákat bújtat".

Iszlámábád emellett vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék vitás ügyeiket.

Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.

(MTI)