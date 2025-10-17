Giorgia Meloni olasz kormányfő pénteken együttérzését fejezte ki Sigfrido Ranucci ismert televíziós oknyomozó újságírónak, akinek autóját Rómához közeli otthona előtt szerdán éjjel robbanószerkezettel felrobbantották.
A robbantásos merényletet, amelyben senki sem sérült meg, számos más olasz közéleti személyiség is elítélte.
Sigfrido Ranucci a Rai3 tévécsatorna több díjjal is elismert Report című adásának riportere.
Az újságíró a Róma elővárosában, Pomeziában lévő otthonában tartózkodott, amikor autója a háza előtt, az utcán felrobbant. A robbanás ereje a lánya autójában és a szomszédos épületben is kárt tett. A híradások szerint a detonáció ereje bárkit megölhetett volna, aki éppen arra jár. Az újságíró a történtek miatt rendőri védelmet kapott.
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1— Report (@reportrai3) October 16, 2025
Meloni, aki súlyos megfélemlítésnek nevezte a robbantást, a merényletet elítélve szolidaritását fejezte ki Ranuccival.
"Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink alapvető értékei, amelyeket továbbra is védeni fogunk" - hangsúlyozta közleményében.
A Report rendszeresen közöl híreket ismert olasz politikusokról, vezető üzletemberekről és közszereplőkről. A napokban mentette fel a bíróság Ranuccit egy rágalmazási ügyben, amelyet a Report egyik műsora miatt indítottak ellene.
A robbantás indítéka egyelőre ismeretlen. Egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.
A tengerparti település lakói két egymást követő, hangos robbanást hallottak. A nyomozók két töltényt is találtak Ranucci házán kívül.
Az újságíró elmondta, hogy tavaly is talált két töltényt a háza előtt, amelyeket nyilvánvalóan fenyegetésként hagytak ott.
(MTI)