Külföld :: 2025. október 23. 12:03 ::

Saját "nevelőit" is felfalja a mesterséges intelligencia: a Meta 600 alkalmazottat rúg ki az ezzel foglalkozó részlegről

Elbocsátja a mesterséges intelligenciával (AI) foglalkozó részlegének mintegy 600 alkalmazottját a Meta amerikai internetes óriásvállalat "a döntéshozatal felgyorsítása és a működés racionalizálása érdekében" - jelentette be a részleget vezető Alexandr Wang.

Az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottakat szerdán tájékoztatták a döntésről. A vállalat közleménye szerint az érintett alkalmazottakat arra ösztönzik, hogy pályázzanak más belső pozíciókra.

Wang szerint a reorganizáció célja, hogy a bürokrácia leépítésével és a gyorsabb döntéshozatal elősegítésével az AI-csapat "rugalmasabbá" váljon.

A Meta a leépítések ellenére továbbra is jelentős beruházásokat hajt végre az AI területén. A közelmúltban 27 milliárd dolláros megállapodást kötött a Blue Owl Capital amerikai vezető vagyonkezelő céggel a louisianai Hyperion adattároló központ kiépítésének finanszírozására. Korábban a Meta 14,3 milliárd dollárt fektetett be a Scale AI programba.

A nemrég létrehozott Superintelligence Labs új kutatóegysége (TBD Lab), amely a következő generációs mesterséges intelligencia, különösen a nagy nyelvi modellek fejlesztésére összpontosít, nem érintett a mostani átszervezésben - derül ki a tájékoztatásból.

(MTI)