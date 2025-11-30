Külföld :: 2025. november 30. 13:25 ::

Ausztráliában szénkitermelés ellenes tüntetés során többeket őrizetbe vettek egy kikötőben

Az ausztrál rendőrség vasárnap bejelentette, hogy 32 embert őrizetbe vett egy szénkitermelés ellenes tüntetés során az egyik legnagyobb szénexportáló kikötőben, Sydney északi részén.

A letartóztatások szombaton és vasárnap kora reggel történtek a mélytengeri Newcastle kikötőben - közölte a rendőrség.

A klímavédelmi aktivisták "veszélyes magatartást" tanúsítottak a kikötő vizein a tüntetés során - magyarázta a rendőrség, amely kijelentette, hogy "zéró toleranciát" alkalmaz a közbiztonságot és a tengeri közlekedést fenyegető veszélyekkel szemben.

A mozgalom mögött álló a Rising Tide nevű klímaaktivista csoport szerint a tüntetők kajakokkal elfoglalták a hajózható folyosókat, és két szénszállító hajó útját akadályozták, így azok kénytelenek voltak visszafordulni.

A Rising Tide szerint vasárnap mintegy száz ember ötven kis csónakkal ismét elfoglalta a kikötőt.

Newcastle város kikötőjének szóvivője kijelentette, hogy a tengeri közlekedés a hétvégén is folytatódott, és hétfőn is "a tervek szerint" folytatódik.

Csütörtökön az ausztrál parlament új törvényeket fogadott el, amelyek többek között arra kötelezik a nagy kibocsátású projektekkel rendelkező vállalatokat, hogy nyilvánosságra hozzák üvegházhatású gázkibocsátásuk mértékét, valamint a szennyezés csökkentésére vonatkozó céljaikat.

A megújuló energiákba történő hatalmas beruházások ellenére Ausztrália gazdasági növekedése továbbra is a fosszilis energiáktól függ. Az ország, amely a világ egyik legnagyobb szénexportőre, a harmadik legnagyobb készletekkel rendelkezik a bolygón, és továbbra is milliárd dollárokat fordít a fosszilis üzemanyagok támogatására.

(MTI)