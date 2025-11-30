Az ausztrál rendőrség vasárnap bejelentette, hogy 32 embert őrizetbe vett egy szénkitermelés ellenes tüntetés során az egyik legnagyobb szénexportáló kikötőben, Sydney északi részén.
A letartóztatások szombaton és vasárnap kora reggel történtek a mélytengeri Newcastle kikötőben - közölte a rendőrség.
A klímavédelmi aktivisták "veszélyes magatartást" tanúsítottak a kikötő vizein a tüntetés során - magyarázta a rendőrség, amely kijelentette, hogy "zéró toleranciát" alkalmaz a közbiztonságot és a tengeri közlekedést fenyegető veszélyekkel szemben.
A mozgalom mögött álló a Rising Tide nevű klímaaktivista csoport szerint a tüntetők kajakokkal elfoglalták a hajózható folyosókat, és két szénszállító hajó útját akadályozták, így azok kénytelenek voltak visszafordulni.
A Rising Tide szerint vasárnap mintegy száz ember ötven kis csónakkal ismét elfoglalta a kikötőt.
Newcastle város kikötőjének szóvivője kijelentette, hogy a tengeri közlekedés a hétvégén is folytatódott, és hétfőn is "a tervek szerint" folytatódik.
Csütörtökön az ausztrál parlament új törvényeket fogadott el, amelyek többek között arra kötelezik a nagy kibocsátású projektekkel rendelkező vállalatokat, hogy nyilvánosságra hozzák üvegházhatású gázkibocsátásuk mértékét, valamint a szennyezés csökkentésére vonatkozó céljaikat.
A megújuló energiákba történő hatalmas beruházások ellenére Ausztrália gazdasági növekedése továbbra is a fosszilis energiáktól függ. Az ország, amely a világ egyik legnagyobb szénexportőre, a harmadik legnagyobb készletekkel rendelkezik a bolygón, és továbbra is milliárd dollárokat fordít a fosszilis üzemanyagok támogatására.
(MTI)