A 2019-ben leégett Notre-Dame-székesegyház hat ólomüveg ablakát újakra cserélik, annak ellenére, hogy a tűzvészben nem sérültek meg, tehát semmi nem indokolná a cseréket. Az új ablakok terveit kiállították a párizsi Grand Palais-ban. Az új üvegeket több kritika is érte - számol be róla az Alateia.
Zoom
Jézus Krisztus fekete tanítványai...
Az Eugène Viollet-le-Duc és Jean-Baptiste Lassus építészek által a 19. században megrendelt monokróm ablakokat a francia művész, Claire Tabouret alkotásai váltják fel. Az eredeti ablakok nem sérültek meg az öt évvel ezelőtti tűzvészben, amely elpusztította a katedrális tornyát, aminek következtében szakértők, építészek és művészettörténészek úgy érvelnek, hogy cseréjük sértené a kulturális irányelveket.
„Valahányszor új művészeti beavatkozás történik Párizs egy történelmi részén, az vitákat vált ki, és érdekes dolog ennek a történelemnek a részévé válni” – mondta Tabouret a The Art Newspapernek. „A Buren-oszlopok a Palais-Royalban, I. M. Pei piramisa a Louvre-ban – ezek a város közkedvelt részévé váltak. A változtatásokat óvatosan kell végrehajtani, és ez a projekt nagyon óvatos, nagyon gyengéd és harmonikus.”
Zoom
Claire Tabouret
Ez a kezdeményezés nem mindenkinek tetszik. Örökségvédők indítottak egy petíciót, amely eddig közel 300 000 aláírást gyűjtött össze. Fellebbezést is nyújtottak be a közigazgatási bírósághoz, amelyet november végén elutasítottak.
A Nemzeti Örökségvédelmi és Építészeti Bizottság (CNPA) szintén fenntartásait, sőt ellenzését fejezte ki. Tagjai kezdettől fogva határozott aggályaikat fejezték ki a történelmi és ép ólomüveg ablakok cseréjének fontosságával kapcsolatban. 2024 júliusában a projekt ellen szavaztak, de sikertelenül: szeptemberben a Kulturális Minisztérium új nyilatkozata bejelentette, hogy a projekt továbbra is folytatódik.
Tabouret terveit több mint 100 művész pályaművei közül választották ki. A pályázatot a francia kormány és a párizsi érsekség közösen írta ki; modern hangulatot szerettek volna adni a székesegyháznak. Az ablakok egy-egy bibliai verset ábrázolnak, amely pünkösdnek van szentelve, ezt a témát a Párizsi Főegyházmegye választotta. Tabouret úgy nyilatkozott, hogy "nem vagyok vallásos, de ez egy jó történet a közösségről és az ünneplésről."
Az új ólomüveg ablakok várhatóan 2026 végére kerülnek beépítésre. A projekt teljes költsége körülbelül 4 millió euró.
A 44 éves Tabouret zsidó férjével, a szintén művész Nathan Thelen-nel jelenleg Los Angelesben él, a város egyik leggazdagabb negyedében, Los Felizben. A világhálón található cikkek szerint Tabouret festészetére jellemző a "finom" feminizmus.
2017-ben Tabouret Yoko Ono mellett állított ki az Egy nap eltörtem egy tükröt című kiállításon a Villa De Mediciben. A kiállításra ülő és előre néző nők csoportjait festette meg, akiket harcosokként, kalandornőkként és hódítókként írtak le. A képek alakjai vegyes rasszúak, de észrevehetően a fekete bőrű nők vannak a centrumban, míg a fehér alakok a periférián.
Zoom
Az Egy nap eltörtem egy tükröt című kiállításon bemutatott festménye
Az egyik internetes művészeti magazinban úgy jellemzik Tabouret festészetét, mely "a világ népei közötti harmóniát" és "a konvencionálisok iránti intoleranciát visszhangozzák".
A fősodratú sajtóban megjelenő kritikák mindegyike csak azt emeli ki, hogy a székesegyház üvegeit lecserélni azért aggályos, mert ezzel sérülnek a kulturális örökséget, ám nem beszélnek az alakokról.
Az üvegeken Krisztus követői négerként vannak ábrázolva, ami nem csak történelmileg hiteltelen, de az eltörléskultúra (cancel culture) fedezhető fel benne, s ez az igazi nagy baj.
A XII. és a XIV. század közötti Francia Királyság idején épület Notre-Dame ablakain semmi keresnivalójuk négereknek. Ez csak egy újabb, de annál sunyibb támadás a fehér öntudat és a fehér kultúra ellen. A fehér embert nem csak életterétől kívánják megfosztani, de múltjának értékeitől is. Beethovenből már próbáltak négert faragni. A feketéknek nincs múltja Európában, "egyelőre". Azonban ahonnan kisatírozzák a fehér embert, ott mások fognak megjelenni, legyen az kultúra, történelem vagy egyéb. S, hogy a nyilvánvaló hazugságból egy idő után közösségi tudat lesz, azt bizonyítja, hogy lett Mátyásból román király, s így lett a nándorfehérvári diadal is a "románok dicsősége".
KG - Kuruc.info