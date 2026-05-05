Megvizsgálja a versenyhivatal a Blikk NER-es felvásárlását

Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Ringier felvásárlása ügyében. A GVH úgy ítélte meg, hogy a törvény szerint nem bejelentésköteles tranzakcióval kapcsolatban felmerült ellentmondások egy versenyfelügyeleti eljárás keretében tisztázhatók megnyugtatón.

Tavaly októberben az Index tulajdonosa, az Indamedia megvásárolta a többi között a Blikket és a Kiskegyedet is kiadó Ringier Hungaryt.

Az Indamedia a magyar médiapiac egyik legnagyobb szereplője, amely fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona, másik felét Ziegler Gábor birtokolja.

A GVH szerint a tranzakció nem volt bejelentésköteles, mivel az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem érte el a 20 milliárd forintot. A Central Médiacsoport ugyanakkor panaszt tett az ügyben. Varga Zoltán vezérigazgató a napokban a Magyar Hangnak nyilatkozott arról, hogy a Central megtámadta a Ringier Magyarország Indamédia általi felvásárlását.

A keddi közlemény szerint a GVH úgy ítélte meg, hogy a „rendelkezésére bocsátott különböző adatok közötti ellentmondások, bizonytalanságok miatt egy versenyfelügyeleti eljárásban lehet megnyugtató módon tisztázni a tranzakció versenyhatásait.” Azt is írták, a vizsgálat indítása nem jelenti automatikusan azt, hogy az összefonódás beavatkozást igénylő káros versenyhatásokkal járt.

Az Index ugyancsak kedden jelentette be, hogy május közepén távozik Fekete-Szalóky Zoltán eddigi főszerkesztő. Azt pedig már hétfőn közölték, hogy távozik a posztjáról a Blikket, a Glamourt és a Kiskegyedet is kiadó Ringier Hungary ügyvezetője, Kovács Tibor, aki a jövőben a felügyelőbizottság tagja lesz.

