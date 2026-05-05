2026. május 5. 10:16

Eltérő kultúra: hétéves lány sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt emeltek vádat Borsodban

Leánygyermek sérelmére elkövetett minősített szexuális erőszak bűntette miatt vádat emelt az Encsi Járási Ügyészség egy férfi ellen - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

Azt írták, hogy a vádlott 2024. október elején egy borsodi település családi házában vendégeskedett, és az udvaron segített fát vágni az egyik férfi családtagnak. A vendéglátók elmentek a boltba, így a házban ekkor két gyermek maradt.

A vádlott, azzal az indokkal, hogy fát tesz a tűzre, bement a házba és - a felnőtt hozzátartozók távollétét kihasználva - a 7 éves lány sérelmére "szexuális cselekményt végzett".

Amikor a gyermek gyámja hazaért, a kislány rögtön elmondta, mi történt vele. A családtagok felelősségre vonták a vádlottat, és értesítették a rendőrséget.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.