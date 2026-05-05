Anyaország :: 2026. május 5. 11:56 ::

Leépítés kezdődött a fideszes Századvégnél, de továbbra is nagyon függetlenek lesznek

Fókuszváltás, valamit kisebb létszámmal történő működést jelentett be Facebook-bejegyzésben a Fideszhez közeli Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány.



Közleményükben azt írják: "A 2026-ban bekövetkező kormányzati struktúraváltozások következtében a szervezet szakpolitikai és tanácsadói feladatkörének súlya csökken, ezért a Századvég-csoport a jövőben fokozott hangsúlyt helyez alapfeladataira, különösen a kutatási és elemzési tevékenységekre, valamint tovább erősíti a könyvkiadói szerepét."

Hozzátették: az intézmény alapvető funkciói, tevékenységi köre és értékrendje változatlan marad, működését a jövőben is ezen elvek mentén, "független" elemző intézményként folytatja. A szervezeti működés a továbbiakban azonban kisebb létszámmal folytatódik.

Az intézet politológusa, Kiszelly Zoltán a választás előtt a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy sem a kormányoldalon, sem az ellenzék köreiben nem hisznek a Tisza jelentős fölényét mutató közvélemény-kutatásoknak. Szerint azért közölt például a Hann Endre vezette Medián kétharmados Tisza-előnyt a szavazás előtt, mert "egy ellenzéki vereség esetén erre vonatkozóan lehet majd csalást kiáltani".

(24 nyomán)