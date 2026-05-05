Anyaország :: 2026. május 5. 11:42 ::

MTA-közgyűlés: Pósfai Mihály az új elnök

Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökévé a tudós testület 200. közgyűlésén kedden.

A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkárhelyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is.

A főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkárhelyettes Kovács Ilona pszichológus lett.

Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus és Perczel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól.

(MTI)