2026. május 5. 11:16

Új főszerkesztője lesz az Indexnek

Távozik posztjáról május közepén az Index hírportál főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán, akit eddigi helyettese, Gedei Norbert vált - közölte az Indamedia Csoport kedden az MTI-vel.

A dolgozókkal kedden közölték, hogy május 15-től Gedei Norbert lesz az új főszerkesztő - írták.

"Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg, és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el" - közölték.

"Az Index lapvezetése és az Indamedia köszönetét fejezi ki Fekete-Szalóky Zoltán eddigi munkájáért és szakmai elkötelezettségéért, valamint az Index sikereihez való hozzájárulásáért" - fogalmaztak.

A közlemény szerint Gedei Norbert feladata a szerkesztőségi működés továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének megerősítése, valamint az új, divízióalapú, csoportszintű struktúrához illeszkedő tartalmi és működési stratégia megvalósítása lesz.

Az Indamedia meggyőződése, hogy a divíziók szerinti működésre való átállása világosabb felelősségi köröket, hatékonyabb együttműködést, erősebb stratégiai és tartalmi fókuszt teremt a portfólió egészében - írták.

Az Index főszerkesztőváltása ennek a hosszabb távú építkezésnek a része, amelynek célja a márka piaci pozíciójának további erősítése, a szerkesztőségi működés "jövőálló fejlesztése" és az új, csoportszintű működési modell sikeres megvalósítása - áll a közleményben.