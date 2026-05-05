Gulyás szerint nem igaz, hogy a leköszönő kormány új kötelezettségvállalásokat tett

Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett.

"A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz–KDNP-kormányt. Az állítása nem igaz" - írta Gulyás Gergely a Facebook-oldalán kedden.

A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta: a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán-kormány "teljesen kifosztaná a kasszát", és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben.

A jelenlegi Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel szemben hangsúlyozta: a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását.

Gulyás Gergely hozzátette: aligha lehet vitás, hogy az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket - a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit - az átmenet alatt is biztosítani szükséges.

A leköszönő tárcavezető a korrekt átadás-átvétel érdekében arra kérte az új kormány vezetőjét és tagjait - akiknek szerinte a hivatalban lévő miniszterek minden információt rendelkezésre bocsátanak - hogy "valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás alkotmányos szabályoknak megfelelő folyamatát."

Magyar Péter kedden a Facebookon azt írta: "Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát." A leendő kormányfő ezért arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza-kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék, ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk.

(MTI)