2025. december 20. 21:11

A Közel-kelet Riviérája után a Napkelte-projektben látják a hasznot Trump zsidajai

Tíz év alatt több mint százmilliárd dollárt fektetne be a Gázai övezet újjáépítésébe a Trump-adminisztráció egy az elnök bizalmasai által készített terv szerint – értesült a Wall Street Journal, melyet a HVG szemlézett.

A “Napkelte-projekt” keretében a Trump-adminisztráció nem pusztán újjáépítené a jelenleg romokban lévő, szétbombázott palesztin területeket, de egyenesen egy high-tech luxus üdülőövezetté alakítaná a tengerparti területeket.



Füstfelhők egy izraeli támadás után Gázában, 2025. október 2-án, a Gáza középső részén található En-Nuszejrát menekülttáborban - Trump zsidajai már a hasznot számolgatják (kép: Omar Al-qattaa/AFP)

A húszévesre tervezett projekt első felében 112 milliárd dollárt fektetne be be az USA, az erről szóló tervet Trump veje, Jared Kushner, valamint közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff, vagyis két zsidó jegyzi.

A WSJ értesülése szerint a 32 oldalas tervezetet már prezentálták több gazdag Öböl-országban, valamint Egyiptomban és Törökországban is.

Trump már korábban előhozakodott a “Közel-kelet Riviérájának” ötletével, de az részben kudarcba fulladt, mivel a palesztinokat kitelepítette volna (aztán az elnök végül visszakozott).

A most vázolt, jóval átfogóbb terv a romeltakarítástól a helyiek egészségügyi ellátásán át a házak újjáépítéséig terjed, csak ezután kezdődne a luxus rezidenciák, hotelek és high-tech vasútvonalak építése.

A prezentációban szerepel “Új Rafah” városa is, százezer új lakással, több mint kétszáz iskolával és 180 mecsettel.

A terv szerint a tizedik évre már Gáza partvonalainak 70 százaléka monetizálható lenne, és 55 milliárd dolláros hasznot hozhatna.