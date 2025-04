Publicisztika, Háború :: 2025. április 8. 17:46 ::

Trump riviérájának árnyékában - a palesztinok kitelepítésének terve

Az ember első körben csak jót nevetne azon a hatásvadász, populista lózungon, hogy Trump valóságos „riviérát” akar varázsolni a Gázai övezetből. Persze kedves olvasóink már eléggé felkészültek ahhoz, hogy átlássanak a szitán: nem a semmiért, és nem is véletlenül fogalmazott így az amerikai elnök.



Lakóhelyükről elüldözött palesztinok a Gázai övezetben 2025. január 27-én (fotó: AFP / Getty Images)

Nem is pusztán arról van szó, hogy előbújt Trumpból az ingatlanmágnás vér. A képzeletbeli riviéra létrehozásához le kell dózerolni az övezetet, a lakosokat pedig ki kell telepíteni. Erről írtam már részletesen, de a lényeg, hogy Trump barátja, Netanjahu „forradalmi, kreatív víziónak” nevezte az elborult tervet, sőt, azt mondta, hogy „Izrael kész elvégezni a munkát”. Emlékeztetőül: két célja van ennek.

1. A palesztin fegyveres ellenállástól, vagyis a Hamásztól való megszabadulás egyszer s mindenkorra.

2. A palesztin lakosságtól való szabadulás kollektív értelemben.

Utóbbiról korábban annyit mondtak, hogy csak „ideiglenes” megoldás lenne, félhivatalos módon be is lengették, hogy mely arab államok fogadhatnák be őket „ideiglenesen”, aztán egyik percről a másikra már örökös kitelepítésekről szóltak a hírek.

Aztán most meg már ott tartunk, hogy Taskentben, Üzbegisztánban az Interparlamentáris Unió közgyűlésén az izraeli delegáció arról értekezik, hogy több millió palesztint akarnak kitelepíteni a szülőföldjükről, a világ országai pedig a jogsértések feltárása helyett azzal kellene hogy foglalkozzanak, hogy befogadják őket (persze valószínűleg – javarészt – európai államokra hárulna ez is).

Hogy miért bátorodtak fel ennyire az izraeliek, azt mindannyian tudjuk: a jobboldal által ünnepelt Trump lényegében szabad kezet adott nekik, jócskán többet megtehetnek, mint Biden alatt. Valahol persze ironikus, hogy az Orbán által rajongott Trumpnak eddig két konkrétumot köszönhet Magyarország (mínusz a woke némi visszahúzódása): gazdasági nehézségeket, és a közel-keleti helyzet elfajulását, mely érinti az európai országokat, így minket is.

Azt viszont nehéz lesz majd megmagyarázni az elvileg bevándorlásellenes magyar miniszterelnöknek, hogy az amerikai-izraeli kooperáció miatt érkeznek palesztinok milliói Európába, akik ráadásul majd jól elterjesztik az antiszemitizmust, amit ő annyira nem szeret. Nehéz dilemma.

De miért lenne jó Izraelnek, vagy akár Trumpnak, ha palesztinok millióit szórnák szét, akár Európába?

Az egyiket épp ma délelőtt válaszoltam meg , amikor arról beszéltem, hogy az európai pozíciók gyengítése természetes zsidó (ez esetben izraeli) érdek. Papíron persze a „világ országai” tágabb fogalom, mint konkrétan Európa, a lényeg a palesztinoktól való szabadulás, de ahogy Toroczkai László is megfogalmazta, valószínűleg ez azt jelentené, hogy az üldözöttek nagyobb része Európába érkezne, hová máshova? Ami pedig Trumpot illeti, neki Európa gyengítése szintén érdeke, s egyre inkább nehéz eldönteni, hogy konkrétan EZT AZ EURÓPÁT, magyarul a liberális berendezkedést akarja gyengíteni, vagy önmagában a kontinenst. A protekcionizmus, amit gazdasági szinten tapasztalunk leginkább, az utóbbi felé mutat – a lelkes európai trumpisták nagy bánatára – de ez egy olyan kérdés, amit itt és most még nem lehet megválaszolni. Annyi azonban bizonyos, hogy Európát mi magunk menthetjük meg, és nem egy másik kontinens szuperhatalmának miniszterelnökétől kell várni mindezt, hiszen ő maga mondta meg őszintén: neki Amerika az első (vagy talán Izrael…).

Ezt a fideszes és a liberálglobalista média együtt hallgatja el, a Fidesz és a balliberális-globalista pártok nagykoalícióban támogatják: Izrael parlamenti delegációjának vezetője most arról beszél itt Taskentben, az @IPUparliament közgyűlésén, hogy több millió palesztint akarnak… pic.twitter.com/NBtQdsnzuY April 8, 2025

Orbán azzal vádolja az európai baloldalt, hogy nemcsak a migrációt támogatják, de összekacsintanak az antiszemitizmussal is. Ez teljes hazugság. Ha választaniuk kell, akkor a bevándorlók antiszemitizmusát nyesegetik inkább (ezért vannak vakvágányon a Palesztináért demonstráló baloldali aktivisták is), Izraelt pedig – ha bírálják is – nem lehet komolyan venni őket. A Taskentben elhangzott tervet is egymással összekacsintva támogatják a „jobboldali” populista és a globalista pártok, valamint a csatolt médiumok, itt ismét egymásra talál a Fidesz és a balliberális, globalista tömb. Ha visszaemlékszünk, Netanjahu magyarországi látogatása alkalmával sem tiltakoztak a baloldali pártok, a közel-keleti népirtás, mint emberi jogtiprás nem fontos a Momentumnak, csak az aberrált buziparádé.

Most már talán nem nevetnek azok, akik lehetetlennek tartották, hogy a közel-keleti helyzet rosszabb lesz Trump, mint Biden alatt. A palesztinok nem sok jóra számíthatnak, miközben az így gerjesztett hullámok Európát is érintik. A világ már túlságosan „átglobalizált” ahhoz, hogy egy ilyen horderejű ügy ne érintsen minket, így a terrorállam törekvései ellen való fellépés saját, és életterünk érdeke is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info