Az immár "demokratikus" Szíriába is önti a százmilliókat az EU-vezetés

Az Európai Unió nevében Szíria folyamatos támogatásáról biztosította az arab országot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteki damaszkuszi látogatásukon, amely az első volt ott azóta, hogy 2024 decemberében elűzték a hatalomból Bassár el-Aszad elnököt.



Ahmed es-Saraa ideiglenes elnökkel találkozva Costa közölte, hogy az EU 620 millió eurós pénzügyi támogatást nyújt az országnak 2026-ban és 2027-ben, részint humanitárius segély, részint az újjáépítéshez adandó segítség formájában. A korábban is folyósított újjáépítési segélyt a polgárháború 2011-es kitörése óta szankciókkal zárolták, de ezeket most feloldották.

"A félelem és a csend évtizedei után a szíriaiak most reményekkel telve elindultak egy hosszú útra a megújulás felé. Európa minden tőle telhetőt megtesz, hogy támogassa Szíria újjáépítését és kilábalását a háborús helyzetből" - írta az X-en Von der Leyen.





Aszad megbuktatása után Ahmed es-Saraa diplomáciai offenzívát indított, és helyreállította a kapcsolatokat a nyugati és az arab országokkal, amelyek a polgárháború alatt távol tartották magukat Damaszkusztól az emberi jogok tömeges megsértése miatt.

Az utóbbi egy évben többször fellángolt a felekezetek közötti erőszak, és Szíria továbbra is nehéz gazdasági helyzetben van. A Saraa-kormány mind a mai napig nem tudta megteremteni az egész ország feletti ellenőrzést. Az utóbbi napokban ismét összecsapások törtek ki Aleppóban a kormányerők és az ország északkeleti részén élő kurdok fegyveresei között.

A pénteki látogatáson Costa kijelentette, hogy "aggasztóak az utóbbi napok erőszakos cselekményei", és "folyamatos párbeszédet" szorgalmazott az országon belül.

"Tudjuk, hogy a megbékéléshez és a háborús helyzetből való kilábaláshoz hosszú még az út" - mondta az Európai Tanács elnöke. "Életek meggyógyítása, újjáépítése és az intézményekbe vetett bizalom időbe telik" - tette hozzá.

Az uniós küldöttség közel-keleti körútján pénteken már tovább is utazott következő állomására, Libanonba, ahol a hadsereg az előző nap bejelentette be, hogy véget ért a milíciák - közöttük a Hezbollah síita fegyveres mozgalom - lefegyverzésének első szakasza.

Ursula von der Leyen üdvözölte, hogy sikerült megtisztítani fegyverektől a Litani folyótól délre fekvő területet, és hozzátette, hogy az EU "kész felgyorsítani az együttműködést" a pénzhiánytól szenvedő libanoni hadsereg támogatása érdekében.

Az Európai Bizottság elnöke úgy ítélte meg, hogy a 2024. novemberi tűzszüneti megállapodását Izrael és a Hezbollah mindeddig maradéktalanul betartotta, de hozzátette, hogy a munkát folytatni kell a Hezbollah teljes lefegyverzéséig, valamint mindenkor gondoskodni kell Libanon szuverenitásának és területi épségének fenntartásáról.

(MTI)