Az ausztrál parlament "gyűlöletbeszédre" vonatkozó törvényeket fogad el a Bondi Beach-i támadás után

Nyári szünetét lerövidítve az ausztrál parlament már a jövő héten szavazhat arról, hogy a Bondi Beach-i antiszemita terrortámadás után elfogadja a "gyűlöletbeszédet" tiltó törvényeket - jelentette be hétfőn Anthony Albanese miniszterelnök. Közben egy dél-ausztráliai művészeti fesztivál visszavonta egy ausztrál-palesztin szerző meghívását, ami számos író tiltakozását váltotta ki.

A december 14-i sydney-i tengerparton történt lövöldözés 15 ember életét követelte egy hanukaünnepségen. A rendőrség szerint a fegyveres támadók tettét az Iszlám Állam terrorszervezet motiválta.

A szövetségi parlament jövő hétfőn tér vissza a nyári szünetről. Albanese kijelentette: szeretné, ha a "gyűlöletbeszéd" büntetését szigorító törvényt és a felesleges és illegálisan tartott lőfegyverek lakosságtól való begyűjtését célzó fegyver-visszavásárlási programról szóló törvényt már másnap elfogadnák.

A kormányfő Canberrában újságírók előtt kifejtette, hogy miközben az ausztráloknak joguk van megfogalmazni eltérő véleményeket a Közel-Keletről, nincs joguk mások fölött ítélkezni "csak mert egy iskolai egyenruhát viselő fiú zsidó iskolába jár, vagy egy fiatal nő hidzsábot visel".

A Bondi Beach-i támadás utáni napokban zsidó közösségi csoportok és az izraeli kormány bírálta Albanese-t, amiért nem tett lépéseket az antiszemita támadások visszaszorítására, és elítélte a tüntetéseket Izrael gázai háborújával szemben.

A múlt héten Albanese bejelentette, hogy szövetségi királyi vizsgálóbizottságot kért fel a Bondi Beachen elkövetett antiszemita terrortámadás vizsgálatára és a történtek hátterének tanulmányozására.

Közben helyi médiajelentések szerint egy ausztrál művészeti fesztiválon való részvételét több mint száz író mondta le tiltakozásul egy ausztrál-palesztin szerző kizárása ellen.

Az Adelaide-i Művészeti Fesztivál szervezőbizottsága csütörtökön jelentette be, hogy visszavonja Randa Abdel-Fattah meghívását a februári Írók hetére arra hivatkozva, hogy a "kulturális érzékenység" miatt nem tartják helyesnek, hogy szerepeljen a programban ilyen rövid idővel a Bondi Beach-i tragédia után. A szerzőt korábban bírálatok érték az Izraelről és a 2023. október 7-i terrortámadásokról tett megjegyzései miatt.

Abdel-Fattah, a Macquarie Egyetem "iszlamofóbiával" és palesztin kérdéssel foglalkozó kutatója "nyílt és szégyenteljes palesztin-ellenes rasszizmusnak és cenzúrának" nevezte a döntést.

A fesztivál ügyvezető igazgatója, Julian Hobba elmondta, hogy a művészeti szervezet "bonyolult és példátlan helyzetbe került" a testület döntésére adott "jelentős közösségi reakció" után. Három szervező és az elnök is lemondott.

(MTI nyomán)