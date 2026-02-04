Külföld :: 2026. február 4. 14:38 ::

Dmitrijev: az orosz titkosszolgálatnak nincs köze az Epstein-botrányhoz

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerdán hazugságnak minősítette azokat a feltételezéseket, hogy az orosz titkosszolgálatnak bármilyen köze lett volna az Epstein-botrányhoz.

Dmitrijev azt követően tette közzé nyilatkozatát az X-en, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő bejelentette, vizsgálatot indítanak az amerikai kormány által a közelmúltban közzétett Epstein-aktákkal kapcsolatban, és közleményében hangot adott annak a feltételezésének, miszerint Jeffrey Epstein amerikai szexuális bűnöző közeli kapcsolatban állhatott az orosz titkosszolgálattal.

"A kétségbeesett, romlott és hazug baloldali elit pánikba esve félrevezetéssel próbálkozik" - írta az X-en Dmitrijev. "A világ már unja a hazugságaitokat, és átlát rajtuk" - fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy "vége a romlott és gyakran sátáni liberális elit játszmájának".

(MTI)