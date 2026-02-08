Külföld :: 2026. február 8. 21:30 ::

Többen életüket vesztették Libanonban egy házomlásban

Legalább hatan életüket vesztették és heten megsérültek vasárnap az észak-libanoni Tripoli városában, amikor egy ikerház összedőlt a Báb el-Tabbaneh kerületben - közölte a városi tanács vezetője.

Abdel Hamid Karime Tripoliban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy lehetnek még a törmelék alatt rekedt emberek, bár pontos számukat nem közölte.

A libanoni polgári védelem vezetője korábban arról számolt be, hogy a két épületben 22-en laktak.

A libanoni hírügynökség szerint a mentőszolgálatoknak eddig három túlélőt sikerült kiemelniük a romok alól.

Libanonban számos olyan épület van, köztük lakóházak is, amelyek rossz állapotban vannak, illetve gyakran építési engedély nélkül lettek felépítve a polgárháborús években 1975 és 1990 között. Mindemellett nem számít ritkaságnak, hogy a meglévő épületekhez illegálisan további emeleteket építenek.

Nemzetközi jogvédő csoportok már 2024-ben felszólították a bejrúti vezetést, hogy sürgősen vizsgáltassa ki országosan az épületek állapotát. A jogvédők szerint különösen drámai a helyzet Tripoliban, ahol a 2023 februárjában a török-szíriai határtérségben történt súlyos földrengés óta emberek ezrek élnek "nem biztonságos épületekben". A földmozgást akkor Libanonban is érezni lehetett. Ugyanakkor a jogvédők szerint számos épület állapota a biztonsági előírások be nem tartása, illetve a hiányzó karbantartás miatt már azt megelőzően is "katasztrofális" volt.

(MTI)