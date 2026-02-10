Külföld :: 2026. február 10. 18:28 ::

Az EU jogszabállyal szabna gátat az online zaklatásnak

A gyermekek és tinédzserek mentális egészségének védelme érdekében az Európai Bizottság cselekvési tervet mutatott be kedden az online zaklatás felszámolására az Európai Unióban.

A brüsszeli közlemény szerint a cselekvési terv a káros online viselkedés megszüntetésére irányuló nemzeti megközelítések összehangolását tűzte ki célul, valamint az online zaklatás megelőzését jobb és biztonságosabb intézkedések bevezetésének ösztönzésével.

A cselekvési terv egy internetes, valamint mobiltelefonon is elérhető könnyen, egyértelműen és egyszerűen használható alkalmazást vezetne be, amelyen keresztül az online zaklatás áldozatai segítséget kérhetnek egy nemzeti segélyvonal használatával. Az alkalmazáson keresztül az érintett fiatalok támogatást is igénybe vehetnek, valamint biztonságosan tárolhatják és továbbíthatják a bizonyítékokat.

A tervezett jogszabály támogatja a mesterséges intelligenciáról (MI) szóló uniós jogszabály tiltott gyakorlatokra, például a videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmakra, vagyis deepfake-ekre vonatkozó rendelkezéseinek hatékony végrehajtását, beleértve azokat az eseteket is, amikor azokat online zaklatásra használják. Megjelölést, illetve címkézést tenne kötelezővé a mesterséges intelligencia által generált tartalmakra vonatkozó gyakorlati kódex révén, különösen azon tartalmak esetében, amelyek internetes zaklatásra használhatók fel.

A cselekvési terv emellett ösztönzi az egészséges, felelősségteljes és tiszteletteljes digitális jelenlétet már fiatal kortól kezdve, amelynek érdekében a digitális készségek erősítését és fejlesztését tűzte ki célul. Az uniós bizottság emellett bővítené az iskolák számára a számítógépes zaklatással kapcsolatos erőforrásokat és képzéseket - írták.

A tagállamoknak átfogó nemzeti terveket kell kidolgozniuk, amelyekben a brüsszeli testület javaslatokat vár az online zaklatás közös értelmezésére, az adatok gyűjtésére és uniós szintű összehasonlítására. Az online térben zajló zaklatás elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság felülvizsgálja a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) kiskorúak védelméről szóló iránymutatásait. Célja, hogy megerősítse azokat az intézkedéseket, amelyeket az online platformoknak meg kell hozniuk a kiskorúak káros tartalmaknak való kitettségének megakadályozására, valamint, hogy lehetővé tegyék a könnyű bejelentést. Az uniós bizottság továbbá olyan kezdeményezéseken dolgozik, mint például az életkorellenőrzés, a digitális méltányossági törvény, valamint egy szakértői testület felállítását tervezi, amely tájékoztatást nyújt a gyermekek online védelmével kapcsolatos munkához, valamint a szociális környezet mentális egészségre gyakorolt hatásait vizsgálja.

(MTI)